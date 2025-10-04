امیت شاہ نے بستر کے مریہ دربار میں شرکت کی، نکسلیوں سے ہتھیار ڈالنے کی اپیل
بستر، جو کبھی نکسلزم کا گڑھ تھا، اب ترقی کی نئی راہیں کھول رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے یہاں کا دورہ کیا۔
Published : October 4, 2025 at 5:21 PM IST
بستر : مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے چھتیس گڑھ کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران بستر کے مشہور دسہرہ تہوار کے حصے کے طور پر 'موریہ دربار' میں شرکت کی۔ یہ ایک روایتی تقریب ہے جہاں انہوں نے پجاریوں اور قبائلی برادری کے رہنماؤں سے بات چیت کی۔
انہوں نے اس تقریب میں شرکت کو اپنے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔ شاہ نے بستر کے لوگوں کو ترقی کے کئی وعدے دیے۔ امیت شاہ نے یقین دلایا کہ 2031 تک ہر گاؤں میں 24 گھنٹے بجلی اور اسکول ہوں گے۔ یہ بستر کے ہر گھر کو روشن کرنے اور تعلیم عام کرنے کا ایک بڑا قدم ہے۔
پی ایس سی اور سی ایس سی مراکز کھولے جائیں گے جہاں ہر شخص راشن کارڈ اور آدھار کارڈ جیسی خدمات حاصل کر سکے گا۔ تمام لوگوں کے بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں گے، جن میں مہتاری وندن کی رقم جمع کی جائے گی۔
وزیر داخلہ نے نکسلائٹس سے ہتھیار ڈال کر مرکزی دھارے میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہتھیار ڈالے گا اسے ریاستی حکومت کی نکسلائٹ سرنڈر پالیسی کے تحت 50,000 روپے اور دیگر سہولیات ملیں گی۔
انہوں نے زور دیا کہ نکسلزم عام لوگوں، پولیس اور خود ماؤنوازوں کی جان لے رہا ہے۔ نکسلزم کے خاتمے کے بعد ہر گاؤں میں 1 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ امیت شاہ نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے قبائلی، دلت اور پسماندہ برادریوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے اپیل کی کہ وہ بستر کے نوجوانوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور افسر بننے کی ترغیب دیں، اور نکسلزم کا راستہ چھوڑ دیں۔
نکسل متاثرہ علاقوں میں ہسپتال، اسکول کھولے جا رہے ہیں اور موبائل ٹاور لگائے جا رہے ہیں۔ یہ اقدامات علاقے میں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ شاہ نے جگدلپور میں ماں دنتیشوری مندر میں پوجا بھی کی۔ ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی اور دیگر ریاستی وزراء بھی تھے۔
حکومت نے مارچ 2026 تک نکسلزم کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے۔ 2023 میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے نکسل مخالف آپریشنز میں تیزی آئی ہے، اور 450 سے زائد نکسلائٹس ہلاک ہو چکے ہیں۔