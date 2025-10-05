بہار انتخابات کی نگرانی کے لیے کانگریس نے اعلیٰ رہنماؤں کو میدان میں اتار دیا
کانگریس نے بہار میں متنازعہ ووٹر لسٹ کے سائے میں ہونے والے ان انتخابات میں دھاندلی روکنے کے لیے کمر کس لی ہے۔
Published : October 5, 2025 at 9:26 PM IST
نئی دہلی : کانگریس نے بہار انتخابات کی نگرانی کے لیے 44 سینئر رہنماؤں کو تعینات کیا ہے۔ ان میں دو سابق وزرائے اعلیٰ، اشوک گہلوت اور بھوپیش بگھیل، بھی شامل ہیں۔ لوک سبھا میں سابق رہنما ادھیر رنجن چودھری بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں۔
یہ تمام رہنما آل انڈیا کانگریس کمیٹی (AICC) کے مبصرین کے طور پر کام کریں گے۔ ان کا بنیادی مقصد ووٹ چوری کو روکنا اور انتخابی عمل کی شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی دھاندلی برداشت نہیں کرے گی۔
بہار کے انتخابات متنازعہ ووٹر لسٹ کی نظرثانی (SIR) کے سائے میں ہو رہے ہیں۔ کانگریس نے شروع سے ہی اس عمل کی مخالفت کی ہے۔ پارٹی کا الزام ہے کہ یہ ووٹر لسٹ بی جے پی کے اشارے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے "ووٹ چوری" کی ایک شکل ہے۔
کانگریس کے مطابق، SIR کے ذریعے لاکھوں ووٹرز کے نام حذف کیے گئے ہیں۔ یہ ایک منظم سازش ہے تاکہ مخصوص طبقوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکے۔ پارٹی نے اس معاملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
متنازعہ ووٹر لسٹ میں 47 لاکھ ووٹرز کے نام حذف کیے گئے، جن میں سے 22.7 لاکھ خواتین تھیں۔ یہ خواتین خاص طور پر گوپال گنج، سارن، بیگوسرائے اور سمستی پور جیسے اضلاع سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان اضلاع میں کئی نشستیں انتہائی قریبی مقابلے والی ہیں۔
کانگریس ان نشستوں پر خصوصی خواتین اسکواڈ تعینات کرے گی۔ ان کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کسی بھی بہانے خواتین ووٹرز کو ان کے حق رائے دہی سے محروم نہ کیا جائے۔ بہار میں 3.5 کروڑ خواتین ووٹرز ہیں، اور 22.7 لاکھ ووٹوں کا حذف ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے۔
کانگریس نے الیکشن کمیشن کے کردار پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ کمیشن نے کئی مواقع پر بی جے پی کے بازو کے طور پر کام کیا ہے۔ SIR کے دوران اٹھائے گئے سوالات پر کمیشن نے شفافیت نہیں دکھائی۔
AICC کے مبصر اویناش پانڈے نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ساکھ داؤ پر لگی ہے۔ ان کے مطابق، کمیشن نے سپریم کورٹ کی ہدایات کے بعد ہی کارروائی کی۔ کانگریس آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی توقع رکھتی ہے، لیکن وہ خود بھی نگرانی کرے گی۔
بی جے پی کی ریاستی یونٹ نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ نقاب پوش مسلم خواتین ووٹرز کی شناخت کی دوبارہ جانچ کی جائے۔ اس مطالبے نے انتخابات پر شکوک و شبہات کے سائے مزید گہرے کر دیے ہیں۔ کانگریس کو خدشہ ہے کہ بی جے پی ووٹنگ کے دن کوئی گڑبڑ کر سکتی ہے۔ یہ تمام عوامل بہار کے انتخابات کو ایک غیر یقینی صورتحال میں ڈال رہے ہیں۔
کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ ہر ضلع میں انتخابی عمل پر گہری نظر رکھے گی۔ وہ شہریوں کے حق رائے دہی کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔