اپنی گرل فرینڈ سے ملنے گئے بی جے پی لیڈر کا قتل، تب تک پیٹا جب تک موت نہیں ہوگئی، سات کلومیٹر دور لڑکی کے گاؤں سے ملی لاش - BJP LEADER KILLED GIRLFRIEND FAMILY

امبیڈکر نگر کے مگن پور مہیما پور گاؤں میں پیش آیا واقعہ، پولس نے گرل فرینڈ سمیت 6 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔

پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2025 at 11:02 AM IST

امبیڈکر نگر، اترپردیش: اترپردیش کے امبیڈکر نگر میں محبت میں قتل کا معاملہ پیش آیا۔ جہاں اپنی گرل فرینڈ سے ملنے گئے بی جے پی لیڈر کو مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اسے اس وقت تک مارا پیٹا گیا جب تک کہ وہ مر نہیں گیا۔ وہ اپنے گھر سے 7 کلومیٹر دور اس کے گاؤں میں اپنی گرل فرینڈ سے ملنے گیا تھا۔ اس دوران گھر والوں نے دونوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد انہیں قتل کر دیا۔ پولیس نے اہل خانہ کی شکایت پر اس کی گرل فرینڈ سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے۔

یہ واقعہ جہانگیر گنج تھانہ علاقہ کے مگن پور مہیما پور گاؤں میں پیش آیا۔ آلا پور علاقے کے چاہوڈا شاہ پور گاؤں کے رہنے والے آنند کنوجیا بی جے پی شیڈولڈ فرنٹ کا سربراہ تھا۔ اس کی مگن پور مہیما پور کی رہنے والی انجلی سے کئی سالوں سے محبت چل رہی تھی۔

خاندان والوں نے لڑکے اور لڑکی کو پکڑ لیا

اتوار کی رات تقریباً 11 بجے، وہ اس سے ملنے 7 کلومیٹر دور اپنی گرل فرینڈ کے گاؤں پہنچا۔ اس دوران گھر والوں کو اس کی خبر لگ گئی۔ گھر والوں نے لڑکے اور لڑکی کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے آنند کو لاٹھیوں سے مارنا شروع کردیا۔ انہوں نے اسے اتنا مارا پیٹا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔

ماں نے کہا- بیٹے کو دھوکے سے بلایا اور مارا

چیخیں سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر اجے پرتاپ اور ڈپٹی ایس پی پردیپ چندیل نے جائے حادثہ کا معائنہ کیا۔ آنند کنوجیا کی ماں سشیلا دیوی نے بتایا کہ بیٹا رات کو چلا گیا تھا، اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آیا۔ اسے مسلسل کال کی جارہی تھی لیکن اس کا موبائل نمبر بند دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹے کو دھوکے سے بلایا اور قتل کر دیا۔

اے ایس پی نے کہا - نامزد ملزمین سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے

اسی معاملے میں ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس شیام دیو نے کہا کہ گرل فرینڈ سمیت 3 نامزد اور تین نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ نامزد ملزمین کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔

چھ ماہ قبل بی جے پی لیڈر نے کیا تھا ویڈیو وائرل

6 ماہ قبل آنند کنوجیا نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک ویڈیو وائرل کیا تھا۔ اس سے ناراض ہو کر گرل فرینڈ کے گھر والوں نے آنند کے خلاف جہانگیر گنج تھانے میں مقدمہ درج کرایا تھا۔

