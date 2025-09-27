الہٰ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 21 سال سے کم عمر کے نابالغ کو جیل نہیں بھیجا جا سکتا اور اس کی رہائی کا حکم دیا
ہائی کورٹ نے ہدایت دی، پولیس کمشنر درخواست گزار کو ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کریں۔ جرم کے وقت اس کی عمر کا تعین کریں۔
Published : September 27, 2025 at 7:10 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم میں کہا ہے کہ ایک نابالغ ملزم کو اس وقت تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا جب تک وہ 21 سال کا نہیں ہو جاتا۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار نے جب اسے گرفتار کر کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے نابالغ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ دعویٰ سب سے پہلے مقدمے کے لیے الزامات طے کیے جانے کے بعد کیا گیا تھا۔ اس لیے عدالتی حکم کے ذریعے ابتدائی حراست غیر قانونی نہیں ہو سکتی۔ ایکٹ کی دفعہ 9(4) کے تحت نابالغ ملزم کو نابالغ ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد جیل میں رکھنا غیر قانونی ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ نابالغ کے دعوے کے بعد ملزم کو چائلڈ پروٹیکشن ہوم میں رکھا جائے۔
عدالت نے اس دلیل کو بھی مسترد کر دیا کہ نابالغ کو ضمانت دی جانی چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ جب کسی نابالغ پر فوجداری عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تو ضمانت کی درخواست دینا جائز نہیں ہے۔ جسٹس سلیل کمار رائے اور جسٹس سندیپ جین کی ڈویژن بنچ نے نابالغ ملزم کی ہیبیس کارپس کی عرضی کو جزوی طور پر قبول کرتے ہوئے یہ حکم جاری کیا۔ درخواست پر وکیل محمد سلمان اور نازیہ نفیس نے دلائل دیئے۔
عدالت نے نینی جیل سپرنٹنڈنٹ کو درخواست گزار کو فوری رہا کرنے کی ہدایت کی۔ الہٰ آباد پولیس کمشنر نے درخواست گزار کو ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ ٹرائل کورٹ کو سیکشن 9(2) کے تحت جرم کے وقت درخواست گزار کی عمر کا تعین کرنا چاہیے۔ اس وقت تک درخواست گزار کو حفاظتی تحویل میں رکھا جائے۔ ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ ٹرائل کورٹ جرم کے وقت درخواست گزار کی عمر کا تعین کرے اور کیس کو جووینائل جسٹس بورڈ کو بھیجے۔ ٹرائل کورٹ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ جرم کے وقت درخواست گزار کی عمر 16 سال سے کم تھی یا اس سے زیادہ۔ اگر 16 سال سے زیادہ ہو تو ٹرائل کورٹ کو مقدمے کی سماعت جاری رکھنی چاہیے۔
ایڈوکیٹ نازیہ نفیس کے مطابق، یکم اپریل 2017 کو الہٰ آباد کے تھروائی پولیس اسٹیشن میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی، جس میں درخواست گزار، اس کے بڑے بھائی اور اس کی ماں پر شکایت کنندہ کے بھائی کو مارنے پیٹنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ درخواست گزار کو گرفتار کر کے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجسٹریٹ نے کیس سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ سیشن عدالت نے درخواست گزار کے خلاف فرد جرم عائد کر دی۔ اس کے بعد، درخواست گزار نے جرم کے وقت نابالغ ہونے کا دعویٰ کیا۔
جب عدالت نے پرنسپل کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ جرم کے وقت درخواست گزار کی عمر 14 سال، تین ماہ اور 19 دن تھی۔ اس کی عمر کا تعین کیے بغیر، عدالت نے کیس کو جوینائل جسٹس بورڈ کو بھیج دیا۔ 15 مئی 2025 کو بورڈ نے درخواست گزار کو نابالغ قرار دیا اور جیل سپرنٹنڈنٹ کو حکم بھیجا لیکن اسے رہا نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد سماجی کارکن نے ہیبیس کارپس کی درخواست دائر کی۔ سماعت کے دوران حکومتی وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار کو مجسٹریٹ کے حکم پر قید کیا گیا جس سے ہیبیس کارپس کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ عدالت نے کئی قانونی تحفظات پر غور کرنے کے بعد درخواست گزار کی رہائی کا حکم دیا۔