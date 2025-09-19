مختار انصاری کے بیٹے عمر انصاری پر الہ آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، ماں کے دستخط جعلسازی کے معاملے میں ضمانت مل گئی
عمر کی ضمانت کی درخواست غازی پور کی اے ڈی جے فرسٹ کورٹ نے 21 اگست کو مسترد کر دی تھی۔
پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے جعلی دستخط کیس میں مختار انصاری کے بیٹے عمر انصاری کو ضمانت دے دی ہے۔ انصاری کو گینگسٹر ایکٹ کے تحت ضبط کی گئی زمین کی رہائی کے لیے جعلی دستاویزات بنانے اور اپنی ماں کے دستخط کرنے کے معاملے میں ضمانت دی گئی۔
جسٹس ڈاکٹر گوتم چودھری نے جمعہ کو یہ حکم عمر انصاری کے وکیل اور حکومتی وکیل کی درخواست سننے کے بعد جاری کیا۔ اس سے قبل 21 اگست کو غازی پور کی اے ڈی جے کورٹ نے عمر کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ جس کے بعد عمر نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔
عمر انصاری کے خلاف غازی پور کے محمد آباد پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی دستاویزات کا استعمال کیا اور گینگسٹر ایکٹ کے تحت قبضے میں لی گئی زمین کی رہائی کے لیے اپنی مفرور ماں کے دستخط جعلی بنائے۔ پولیس نے اس معاملے میں عمر انصاری کو 4 اگست کو لکھنؤ سے گرفتار کیا تھا۔ تب سے عمر انصاری کاس گنج ڈسٹرکٹ جیل میں بند ہیں۔
یہ مقدمہ صدر کوتوالی علاقے کے ولبھ دیودھی داس محلہ میں واقع مختار انصاری کی بیوی افشاں انصاری کی جائیداد سے متعلق ہے۔ یہ جائیداد ضلع مجسٹریٹ کے حکم پر گینگسٹرس ایکٹ کے تحت ضبط کی گئی تھی۔ الزام ہے کہ عمر نے ضبط شدہ جائیداد کی رہائی کے لیے جعلی پاور آف اٹارنی دائر کی تھی۔
عمر نے اس پاور آف اٹارنی پر اپنی والدہ افشاں انصاری کے دستخط جعلی بنائے، حالانکہ وہ مفرور ہیں۔ ان کی گرفتاری پر 50 ہزار روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ ہائی کورٹ نے عمر انصاری کی ضمانت منظور کر لی، یہ مقدمہ ابھی تک عدالتی کارروائی میں ہے۔