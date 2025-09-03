الہ آباد ہائی کورٹ نے راہل گاندھی کی عرضی پر فیصلہ محفوظ کر لیا

پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے بدھ کے روز ایک خصوصی عدالت کے حکم پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا جس میں مجسٹریل عدالت کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے خلاف امریکہ میں دیے گئے ایک بیان کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست پر غور کرے۔ جسٹس سمیر جین نے راہل گاندھی کی جانب سے نظرثانی کی درخواست پر خصوصی عدالت کے حکم کو ملتوی رکھا۔
گاندھی کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے، سینئر وکیل گوپال چترویدی نے شکایت کنندہ کی طرف سے پیش کی گئی درخواست جمع کرائی جس تاریخ کو راہل گاندھی نے بیان دیا تھا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ جب تک درخواست میں پورے بیان کا حوالہ نہیں دیا جاتا، اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ راہل گاندھی نے مبینہ طور پر یہ بیان کس تناظر میں دیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ عدالتوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ پہلی نظر میں کیس تھا یا نہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل منیش گوئل نے تاہم کہا کہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہائی کورٹ یا متعلقہ مجسٹریٹ ہوگا جو پہلی نظر میں کیس کی جانچ کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے خلاف اپوزیشن لیڈر کا غیر ملکی سرزمین پر دیا گیا بیان ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔
وارانسی سے ایک ناگیشور مشرا نے مجسٹریل کورٹ سے پولیس کو راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے راہل گاندھی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’ستمبر 2024 میں ایک تقریب کے دوران، راہل گاندھی نے مبینہ طور پر کہا کہ بھارت کا ماحول سکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے‘۔ مشرا نے الزام لگایا کہ ان کا بیان اشتعال انگیز اور تفرقہ انگیز ہے۔
تاہم مجسٹریل کورٹ نے گزشتہ سال 28 نومبر کو اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تقریر امریکہ میں کی گئی تھی اس لیے یہ معاملہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ مشرا نے بعد ازاں اس حکم کو نظرثانی عدالت کے سامنے چیلنج کیا جس نے 21 جولائی کو اس کی اجازت دی اور مجسٹریل کورٹ کو معاملے کی دوبارہ سماعت کرنے کی ہدایت دی۔
قبل ازیں مشرا نے سارناتھ پولیس اسٹیشن، وارانسی میں راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ راہل گاندھی نے ہائی کورٹ کا رخ کیا اور ان کے وکیل نے دلیل دی کہ وارانسی عدالت کا حکم غلط، غیر قانونی اور دائرہ اختیار کے بغیر تھا۔