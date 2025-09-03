ETV Bharat / state

الہ آباد ہائی کورٹ نے راہل گاندھی کی عرضی پر فیصلہ محفوظ کر لیا - REMARKS ABOUT SIKHS

الہ آباد ہائی کورٹ نے راہل کے امریکہ میں دیے گئے بیان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے معاملہ پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔

الہ آباد ہائی کورٹ نے راہل گاندھی کی عرضی پر فیصلہ محفوظ کر لیا
الہ آباد ہائی کورٹ نے راہل گاندھی کی عرضی پر فیصلہ محفوظ کر لیا (PTI)
author img

By PTI

Published : September 3, 2025 at 7:44 PM IST

3 Min Read

پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے بدھ کے روز ایک خصوصی عدالت کے حکم پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا جس میں مجسٹریل عدالت کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے خلاف امریکہ میں دیے گئے ایک بیان کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست پر غور کرے۔ جسٹس سمیر جین نے راہل گاندھی کی جانب سے نظرثانی کی درخواست پر خصوصی عدالت کے حکم کو ملتوی رکھا۔

گاندھی کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے، سینئر وکیل گوپال چترویدی نے شکایت کنندہ کی طرف سے پیش کی گئی درخواست جمع کرائی جس تاریخ کو راہل گاندھی نے بیان دیا تھا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ جب تک درخواست میں پورے بیان کا حوالہ نہیں دیا جاتا، اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ راہل گاندھی نے مبینہ طور پر یہ بیان کس تناظر میں دیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ عدالتوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ پہلی نظر میں کیس تھا یا نہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل منیش گوئل نے تاہم کہا کہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہائی کورٹ یا متعلقہ مجسٹریٹ ہوگا جو پہلی نظر میں کیس کی جانچ کرے گا۔

انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے خلاف اپوزیشن لیڈر کا غیر ملکی سرزمین پر دیا گیا بیان ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔

وارانسی سے ایک ناگیشور مشرا نے مجسٹریل کورٹ سے پولیس کو راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے راہل گاندھی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’ستمبر 2024 میں ایک تقریب کے دوران، راہل گاندھی نے مبینہ طور پر کہا کہ بھارت کا ماحول سکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے‘۔ مشرا نے الزام لگایا کہ ان کا بیان اشتعال انگیز اور تفرقہ انگیز ہے۔

تاہم مجسٹریل کورٹ نے گزشتہ سال 28 نومبر کو اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تقریر امریکہ میں کی گئی تھی اس لیے یہ معاملہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ مشرا نے بعد ازاں اس حکم کو نظرثانی عدالت کے سامنے چیلنج کیا جس نے 21 جولائی کو اس کی اجازت دی اور مجسٹریل کورٹ کو معاملے کی دوبارہ سماعت کرنے کی ہدایت دی۔

یہ بھی پڑھیں: 'ووٹ چوری پر بہت جلد کریں گے ہائیڈروجن بم دھماکہ، یاترا کے آخری دن راہل گاندھی کا اعلان - VOTER ADHIKAR YATRA

قبل ازیں مشرا نے سارناتھ پولیس اسٹیشن، وارانسی میں راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ راہل گاندھی نے ہائی کورٹ کا رخ کیا اور ان کے وکیل نے دلیل دی کہ وارانسی عدالت کا حکم غلط، غیر قانونی اور دائرہ اختیار کے بغیر تھا۔

پریاگ راج: الہ آباد ہائی کورٹ نے بدھ کے روز ایک خصوصی عدالت کے حکم پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا جس میں مجسٹریل عدالت کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے خلاف امریکہ میں دیے گئے ایک بیان کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست پر غور کرے۔ جسٹس سمیر جین نے راہل گاندھی کی جانب سے نظرثانی کی درخواست پر خصوصی عدالت کے حکم کو ملتوی رکھا۔

گاندھی کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے، سینئر وکیل گوپال چترویدی نے شکایت کنندہ کی طرف سے پیش کی گئی درخواست جمع کرائی جس تاریخ کو راہل گاندھی نے بیان دیا تھا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ جب تک درخواست میں پورے بیان کا حوالہ نہیں دیا جاتا، اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ راہل گاندھی نے مبینہ طور پر یہ بیان کس تناظر میں دیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ عدالتوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ پہلی نظر میں کیس تھا یا نہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل منیش گوئل نے تاہم کہا کہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہائی کورٹ یا متعلقہ مجسٹریٹ ہوگا جو پہلی نظر میں کیس کی جانچ کرے گا۔

انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے خلاف اپوزیشن لیڈر کا غیر ملکی سرزمین پر دیا گیا بیان ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔

وارانسی سے ایک ناگیشور مشرا نے مجسٹریل کورٹ سے پولیس کو راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے راہل گاندھی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’ستمبر 2024 میں ایک تقریب کے دوران، راہل گاندھی نے مبینہ طور پر کہا کہ بھارت کا ماحول سکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے‘۔ مشرا نے الزام لگایا کہ ان کا بیان اشتعال انگیز اور تفرقہ انگیز ہے۔

تاہم مجسٹریل کورٹ نے گزشتہ سال 28 نومبر کو اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تقریر امریکہ میں کی گئی تھی اس لیے یہ معاملہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ مشرا نے بعد ازاں اس حکم کو نظرثانی عدالت کے سامنے چیلنج کیا جس نے 21 جولائی کو اس کی اجازت دی اور مجسٹریل کورٹ کو معاملے کی دوبارہ سماعت کرنے کی ہدایت دی۔

یہ بھی پڑھیں: 'ووٹ چوری پر بہت جلد کریں گے ہائیڈروجن بم دھماکہ، یاترا کے آخری دن راہل گاندھی کا اعلان - VOTER ADHIKAR YATRA

قبل ازیں مشرا نے سارناتھ پولیس اسٹیشن، وارانسی میں راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ راہل گاندھی نے ہائی کورٹ کا رخ کیا اور ان کے وکیل نے دلیل دی کہ وارانسی عدالت کا حکم غلط، غیر قانونی اور دائرہ اختیار کے بغیر تھا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURTRAHUL GANDHIالہ آباد ہائی کورٹراہل گاندھیREMARKS ABOUT SIKHS

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.