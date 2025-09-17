نابالغ لڑکی کا اپنی مرضی سے گھر سے نکلنا اغوا نہیں: ہائی کورٹ
الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم حکم دیا۔ فرمان جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ جرم کیوں نہیں بنتا؟
الہٰ آباد، اترپردیش: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جب کوئی نابالغ لڑکی اپنی مرضی سے گھر سے نکلتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ کیا کر رہی ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ملزم نے اسے اغوا کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ نابالغ کو کسی شخص کے ساتھ لے جانے اور نابالغ کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت میں فرق ہے۔ آئی پی سی کی دفعہ 363 لاگو نہیں ہوتی ہے جہاں ایک نابالغ رضاکارانہ طور پر قانونی سرپرست کی تحویل سے نکل جاتا ہے۔
گھر والوں نے مارا پیٹا اور بجلی کے جھٹکے دیے
یہ حکم جسٹس وکرم ڈی چوہان نے ہمانشو دوبے کی عرضی کو قبول کرتے ہوئے دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ یہ حقیقت فراہم نہیں کرسکا کہ درخواست گزار نے متاثرہ کو اغوا کیا تھا۔ دیوریا کے گوری بازار پولیس اسٹیشن میں اغوا کے سلسلے میں درج ایف آئی آر میں شکایت کنندہ نے الزام لگایا ہے کہ ملزم نے اس کی بھانجی کو لالچ دے کر اغوا کیا تھا، جس کی عمر تقریباً 16 سال ہے۔ اپنے بیان میں متاثرہ نے کہا کہ اس کے گھر والوں نے اسے مارا پیٹا اور بجلی کے جھٹکے دیے جس کی وجہ سے وہ گھر سے اکیلی نکل گئی۔
لالچ دے کر اغوا کیا تھا، استغاثہ یہ ثابت کرنے میں ناکام
پولیس اسٹیشن لے جانے سے پہلے وہ دو دن تک بہار کے سیوان میں رہی۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ متاثرہ نے اس پر کیس میں ملوث ہونے کا الزام نہیں لگایا۔ ریاستی حکومت کے وکیل نے دلیل دی کہ تحقیقات کے دوران جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر درخواست گزار کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 363 کے تحت چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ انہوں نے نوٹس کے حکم کو درست قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ درخواست گزار نے متاثرہ کو لالچ دے کر اغوا کیا تھا۔