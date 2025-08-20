ETV Bharat / state

توہین عدالت کی درخواست پر پی وی وی این ایل کے ایم ڈی پر ہائی کورٹ کی سختی، کہا: عدالتی حکم پر عمل کریں یا عدالت میں پیش ہوں - ALLAHABAD HIGH COURT NEWS

ہائی کورٹ نے آرمس ایکٹ کیس میں سابق MLA وجے مشرا کے بیٹے کو دی ضمانت، سنت کبیر نگر جیلر کو پیش ہونے کی ہدایت۔

allahabad high court ex mla vijay mishra son gets bail in arms act case Urdu News
پشیمانچل ودیوت وترن نگم کے ایم ڈی کو طلب کیا گیا (Photo credit ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 11:41 PM IST

3 Min Read

الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے پسیمانچل ودیوت وترن نگم کے ایم ڈی کو حکم دیا ہے کہ وہ یا تو 6 مئی 2025 کے ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل کریں یا عدالت میں حاضر ہو کر وضاحت دیں۔ عدالت نے ایم ڈی کو ہدایت کی ہے کہ وہ 22 ستمبر تک حکم کی تعمیل کا حلف نامہ داخل کریں۔ یہ حکم غازی آباد کے رام رتن سمن کی توہین عدالت کی درخواست پر جسٹس نیرج تیواری نے دیا ہے۔

عرضی گزار غازی آباد میں پشیمانچل ودیوت وتران نگم لمیٹڈ میں اکاؤنٹ آفیسر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ایک الزام پر اسے برطرف کرکے تادیبی کارروائی شروع کی گئی۔ اس حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کو بحال کر دیا گیا۔ لیکن تادیبی کارروائی مکمل نہیں ہوئی۔ جب کہ عدالت نے دو ہفتوں میں کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ درخواست گزار نے اس حکم کی تعمیل نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔

سابق ایم ایل اے وجے مشرا کے بیٹے کو ضمانت

الہ آباد ہائی کورٹ نے سابق ایم ایل اے وجے مشرا کے بیٹے وشنو مشرا کو آرمس ایکٹ کیس میں ضمانت دے دی ہے۔ یہ حکم جسٹس راجبیر سنگھ نے دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے تسلیم کیا کہ موجودہ حالات اور پیش کردہ ثبوتوں کے پیش نظر وشنو کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ تاہم عدالت نے اس دوران کچھ شرائط بھی عائد کی ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔

واضح رہے کہ سال 2022 میں پولیس نے وشنو مشرا کے خلاف گوپی گنج پولیس اسٹیشن میں آرمس ایکٹ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں وشنو کے پاس سے اے کے 47 رائفل اور کارتوس سمیت کئی دیگر ہتھیار برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس آرمس ایکٹ کیس کے علاوہ وشنو مشرا کے خلاف سنگین دفعات کے تحت بھی کئی مقدمات درج ہیں۔

ضمانت کے بعد رہا نہ کرنے پر جیلر کو طلب کیا گیا

ساتھ ہی، ہائی کورٹ نے ضمانت ملنے کے بعد بھی قیدی کو رہا نہ کرنے پر سنت کبیر نگر ضلع جیل کے جیلر کو 26 اگست کو ذاتی حلف نامہ کے ساتھ طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ نے ہدایت دی کہ ضلعی عدالت اس بات کو یقینی بنائے کہ اپیل کنندہ کو فوری طور پر جیل سے رہا کیا جائے۔ یہ حکم جسٹس راجیو مشرا نے جتیندر کی مجرمانہ اپیل پر دیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے پسیمانچل ودیوت وترن نگم کے ایم ڈی کو حکم دیا ہے کہ وہ یا تو 6 مئی 2025 کے ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل کریں یا عدالت میں حاضر ہو کر وضاحت دیں۔ عدالت نے ایم ڈی کو ہدایت کی ہے کہ وہ 22 ستمبر تک حکم کی تعمیل کا حلف نامہ داخل کریں۔ یہ حکم غازی آباد کے رام رتن سمن کی توہین عدالت کی درخواست پر جسٹس نیرج تیواری نے دیا ہے۔

عرضی گزار غازی آباد میں پشیمانچل ودیوت وتران نگم لمیٹڈ میں اکاؤنٹ آفیسر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ایک الزام پر اسے برطرف کرکے تادیبی کارروائی شروع کی گئی۔ اس حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کو بحال کر دیا گیا۔ لیکن تادیبی کارروائی مکمل نہیں ہوئی۔ جب کہ عدالت نے دو ہفتوں میں کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ درخواست گزار نے اس حکم کی تعمیل نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔

سابق ایم ایل اے وجے مشرا کے بیٹے کو ضمانت

الہ آباد ہائی کورٹ نے سابق ایم ایل اے وجے مشرا کے بیٹے وشنو مشرا کو آرمس ایکٹ کیس میں ضمانت دے دی ہے۔ یہ حکم جسٹس راجبیر سنگھ نے دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے تسلیم کیا کہ موجودہ حالات اور پیش کردہ ثبوتوں کے پیش نظر وشنو کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ تاہم عدالت نے اس دوران کچھ شرائط بھی عائد کی ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔

واضح رہے کہ سال 2022 میں پولیس نے وشنو مشرا کے خلاف گوپی گنج پولیس اسٹیشن میں آرمس ایکٹ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں وشنو کے پاس سے اے کے 47 رائفل اور کارتوس سمیت کئی دیگر ہتھیار برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس آرمس ایکٹ کیس کے علاوہ وشنو مشرا کے خلاف سنگین دفعات کے تحت بھی کئی مقدمات درج ہیں۔

ضمانت کے بعد رہا نہ کرنے پر جیلر کو طلب کیا گیا

ساتھ ہی، ہائی کورٹ نے ضمانت ملنے کے بعد بھی قیدی کو رہا نہ کرنے پر سنت کبیر نگر ضلع جیل کے جیلر کو 26 اگست کو ذاتی حلف نامہ کے ساتھ طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ نے ہدایت دی کہ ضلعی عدالت اس بات کو یقینی بنائے کہ اپیل کنندہ کو فوری طور پر جیل سے رہا کیا جائے۔ یہ حکم جسٹس راجیو مشرا نے جتیندر کی مجرمانہ اپیل پر دیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

HIGH COURT NEWSALLAHABAD HIGH COURTUP HIGH COURT IN ALLAHABADALLAHABAD COURT HIGH COURT NEWSALLAHABAD HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.