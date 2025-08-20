الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے پسیمانچل ودیوت وترن نگم کے ایم ڈی کو حکم دیا ہے کہ وہ یا تو 6 مئی 2025 کے ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل کریں یا عدالت میں حاضر ہو کر وضاحت دیں۔ عدالت نے ایم ڈی کو ہدایت کی ہے کہ وہ 22 ستمبر تک حکم کی تعمیل کا حلف نامہ داخل کریں۔ یہ حکم غازی آباد کے رام رتن سمن کی توہین عدالت کی درخواست پر جسٹس نیرج تیواری نے دیا ہے۔
عرضی گزار غازی آباد میں پشیمانچل ودیوت وتران نگم لمیٹڈ میں اکاؤنٹ آفیسر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ایک الزام پر اسے برطرف کرکے تادیبی کارروائی شروع کی گئی۔ اس حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کو بحال کر دیا گیا۔ لیکن تادیبی کارروائی مکمل نہیں ہوئی۔ جب کہ عدالت نے دو ہفتوں میں کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ درخواست گزار نے اس حکم کی تعمیل نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔
سابق ایم ایل اے وجے مشرا کے بیٹے کو ضمانت
الہ آباد ہائی کورٹ نے سابق ایم ایل اے وجے مشرا کے بیٹے وشنو مشرا کو آرمس ایکٹ کیس میں ضمانت دے دی ہے۔ یہ حکم جسٹس راجبیر سنگھ نے دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے تسلیم کیا کہ موجودہ حالات اور پیش کردہ ثبوتوں کے پیش نظر وشنو کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ تاہم عدالت نے اس دوران کچھ شرائط بھی عائد کی ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔
واضح رہے کہ سال 2022 میں پولیس نے وشنو مشرا کے خلاف گوپی گنج پولیس اسٹیشن میں آرمس ایکٹ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں وشنو کے پاس سے اے کے 47 رائفل اور کارتوس سمیت کئی دیگر ہتھیار برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس آرمس ایکٹ کیس کے علاوہ وشنو مشرا کے خلاف سنگین دفعات کے تحت بھی کئی مقدمات درج ہیں۔
ضمانت کے بعد رہا نہ کرنے پر جیلر کو طلب کیا گیا
ساتھ ہی، ہائی کورٹ نے ضمانت ملنے کے بعد بھی قیدی کو رہا نہ کرنے پر سنت کبیر نگر ضلع جیل کے جیلر کو 26 اگست کو ذاتی حلف نامہ کے ساتھ طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ نے ہدایت دی کہ ضلعی عدالت اس بات کو یقینی بنائے کہ اپیل کنندہ کو فوری طور پر جیل سے رہا کیا جائے۔ یہ حکم جسٹس راجیو مشرا نے جتیندر کی مجرمانہ اپیل پر دیا ہے۔