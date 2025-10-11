الہٰ آباد میں عتیق احمد کے پچاس بیگھے کے پلاٹ پر بلڈوزر کارروائی، پی ڈی اے نے درج کرایا کیس
علینہ سٹی فیز 1 اور فیز 2 میں اراضی سے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔
الہٰ آباد: پریاگ راج ڈیولپمنٹ اتھارٹی (پی ڈی اے) کے بلڈوزروں نے عتیق احمد کے ڈریم پروجیکٹ علینا سٹی فیز 1 اور فیز 2 میں 50 بیگھہ اراضی کو منہدم کردیا۔ بتایا گیا کہ مبینہ طور پر عتیق احمد کے حواریوں نے غیر قانونی پلاٹنگ کی تھی۔ پی ڈی اے نے دھوم گنج پولیس اسٹیشن میں پلاٹوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
الہٰ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی (پی ڈی اے) کے وائس چانسلر ڈاکٹر امیت پال شرما نے بتایا کہ جمعہ کو ایک ٹیم بھاری پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچی اور جے سی بی کا استعمال کرتے ہوئے پوری غیر قانونی پلاٹ کو منہدم کردیا۔
عتیق نے کئی سال پہلے منصوبہ بنایا تھا
واضح رہے کہ عتیق احمد نے کئی سال قبل دامو پور گاؤں کے ارد گرد علینہ سٹی کو دو مرحلوں میں اور احمد سٹی کو ایک مرحلے میں تیار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کے بعد وہاں سازشیں شروع ہو گئیں۔ محکمۂ بجلی کی جانب سے سرکاری کھمبے لگائے گئے اور سڑکیں بھی بنائی گئیں۔ 2018 میں ایک شکایت کے بعد، پورا معاملہ اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) کو تحقیقات کے لیے سونپ دیا گیا تھا۔ تحقیقات میں کئی چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے۔ اس کے بعد بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔ حال ہی میں، عتیق کے ساتھیوں نے علینا سٹی فیز 1 اور فیز 2 میں دوبارہ پلاٹ بنانا شروع کیا ہے۔
شکایت پر کارروائی
ڈاکٹر امت پال شرما نے بتایا کہ شکایت موصول ہونے پر پی ڈی اے نے تحقیقات کی اور کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جمعہ کو پی ڈی اے زونل آفیسر II، جونیئر انجینئر روپیش پٹیل، لیکھپال رتوکیش اور انشومن سنگھ کی قیادت میں ایک ٹیم پولیس فورس اور مشینری کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچی اور تعمیرات کو منہدم کیا۔ پلاٹوں کی نشاندہی کرنے والوں کے خلاف رپورٹ درج کر لی گئی ہے۔
نیٹ ورک کو اب تک کا 2,000 کروڑ روپے کا نقصان
یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے سابق ایم پی اور لیڈر عتیق احمد اور اس کے ساتھیوں کے خلاف آپریشن نستان آباد کے تحت اب تک 2,000 کروڑ روپے کا مالی نقصان پہنچایا ہے۔ عتیق احمد اور اس کے حواریوں کے گھروں اور جائیدادوں کے خلاف بلڈوزر کارروائی کی گئی ہے۔ ان کی جائیدادوں کو سیل کر دیا گیا ہے یا زمین پر گرا دیا گیا ہے۔ یوگی حکومت کے اس اقدام نے عتیق احمد کے حواریوں کو بھی اپاہج کر دیا ہے۔