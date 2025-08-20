ETV Bharat / state

عتیق احمد کے قریبی ساتھیوں کی کروڑوں مالیت کی پندرہ بیگھہ کالونی مسمار، زرعی زمین پر پلاٹ بنائے جانے کا الزام - BULLDOZER DEMOLISHED ATIQ LANDS

انتظامیہ نے 15 بیگھہ اراضی پر قائم کالونی کو غیر قانونی کہہ کر بلڈوزر سے مسمار کر دیا۔

Allahabad bulldozer demolished 15 bigha colony belonging to Ex MLA atiq ahmed close aide Urdu News
الہٰ آباد میں بلڈوزر کی کارروائی (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 11:30 PM IST

الہٰ آباد، اترپردیش: مافیا عتیق احمد کے قریبی ساتھیوں پر انتظامیہ کی سختی جاری۔ بدھ کے روز، الہٰ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی (PDA) نے رسول پور مریاڈیہ، رسول پور کاسی پور اور منڈیرا علاقے میں تقریباً 15 بیگھہ زرعی اراضی پر کاٹی جا رہی کالونی کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا۔ کروڑوں کی اس اراضی پر قواعد کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نہ صرف پلاٹنگ کی جارہی تھی بلکہ سڑکیں اور مکانات کی تعمیر بھی شروع کردی گئی تھی۔

زرعی زمین پر پلاٹنگ کی گئی، ہر پلاٹ کی مالیت کروڑوں میں

پی ڈی اے حکام نے بتایا کہ مبینہ طور پر غیر قانونی کالونی کو عتیق احمد کے قریبی ساتھی زید خالد، سنجے یادیو عرف گڈو اور ادے یادیو چلا رہے تھے۔ ان لوگوں نے زرعی اراضی کو مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر کالونی میں تبدیل کر دیا۔ وہاں ایک ایک پلاٹ کروڑوں روپے میں فروخت کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔

غیر قانونی تعمیرات پر یوگی کا بلڈوزر چلا

اتھارٹی کی اجازت اور زمین کے استعمال میں تبدیلی کے بغیر زرعی زمین پر تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا۔ جب تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ تمام کام بغیر کسی منظوری اور قواعد کے خلاف ہو رہا ہے تو فوری طور پر مسمار کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔

پولیس کی بھاری حفاظت میں تعمیرات منہدم

کارروائی کے دوران کسی بھی احتجاج یا افراتفری کے امکان کے پیش نظر دھوم گنج اور پورمفتی تھانے کی مقامی پولیس فورس موقع پر تعینات رہی۔ انفورسمنٹ ٹیم، انجینئر اور سپروائزر کے ساتھ افسران نے گھنٹوں مورچہ بند رکھا۔

آس پاس کے لوگوں کی بھیڑ جمع

بلڈوزر کی گرج اور سائرن کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ غیر قانونی مکانات، دیواریں اور سڑکیں کچھ ہی دیر میں ملبے میں تبدیل ہو گئیں۔ اس کارروائی کو دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگوں کی بھیڑ جمع ہوگئی۔ انتظامیہ نے کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی کو روکنے کے لیے سخت نگرانی رکھی۔

انتظامیہ کا سخت پیغام

انتظامیہ نے سخت پیغام دے دیا، اس کارروائی کو انتظامیہ کی جانب سے مافیا نیٹ ورک پر براہ راست اور بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ الہٰ آباد میں زرعی زمین پر غیر قانونی قبضہ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔

زونل آفیسر سریندر پٹیل نے تصدیق کی

سب زون-1 کے علاقے میں غیر قانونی پلاٹنگ اور تعمیرات کی اطلاع ملنے پر انفورسمنٹ ٹیم کو فوری طور پر موقع پر بھیج دیا گیا۔ دھوم گنج اور پورمفتی تھانے کی پولیس فورس کے ساتھ مل کر غیر قانونی کالونی کو مسمار کیا گیا۔ یہ مکمل طور پر زرعی زمین تھی۔ پلاٹنگ کی جارہی تھی اور بغیر اجازت اس پر مکانات بنائے جارہے تھے۔

