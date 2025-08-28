بھوپال: سپریم کورٹ میں 23 ستمبر سے ہونے والی سماعت سے قبل مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی موہن یادو نے جمعرات کو ان کی سرکاری رہائش گاہ پر ایک آل پارٹی میٹنگ منعقد کی، جہاں دیگر پسماندہ طبقات (او بی سی) کے لیے مکمل 27 فیصد ریزرویشن کو یقینی بنانے کے لیے ایک باضابطہ قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا، جس سے ریاست میں فیصلہ کن تبدیلی اور قانونی تبدیلی کی نشاندہی کی گئی۔
یادیو نے آل پارٹی میٹنگ کی قیادت کی اور اس کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ تمام بڑی پارٹیوں کی حمایت سے، قرارداد اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ کوٹہ کا بقیہ 13 فیصد جو پہلے سے نافذ 14 فیصد میں اضافہ ہوگا، کو ایک مربوط قانونی حکمت عملی اور عدالتی تصدیق کے ذریعے حاصل کیا جانا چاہیے۔ میٹنگ میں کانگریس، عام آدمی پارٹی اور سماج وادی پارٹی کے نمائندوں نے کوٹہ کی توثیق میں حکمراں بی جے پی کے فیصلہ کی تائید کی۔
اس میٹنگ میں "یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ انتخابی عمل میں مختلف عدالتی احکامات کی وجہ سے، بقیہ 13 فیصد امیدوار جو تقرری کے احکامات کے اجراء سے محروم رہے ہیں، اپنے تقرری کے خطوط کے اجراء کو یقینی بنانے کے لیے متحد ہو جائیں گے اور تمام فورمز بشمول مقننہ، عدلیہ، اور ایگزیکٹو — اس پر عمل درآمد کے لیے مل کر کام کریں گے۔"
یادو نے بتایا کہ "اس معاملہ پر سپریم کورٹ میں 23 ستمبر سے روزانہ سماعت شروع ہوگی۔ تیاری کے طور پر، ریاست نے 10 ستمبر سے پہلے قانونی ماہرین کا ایک مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے تاکہ دلائل کو ہم آہنگ کیا جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ او بی سی کمیونٹی کے اندر کوئی بھی اہل طبقہ ریزرویشن فریم ورک سے باہر نہ رہے"۔ انہوں نے کہا کہ "ہم نے پہلے بھی ریاستی اسمبلی میں اس کا اعادہ کیا ہے۔"
2019 میں اس وقت کی کمل ناتھ کی قیادت والی کانگریس حکومت نے او بی سی ریزرویشن کو 14 فیصد سے بڑھا کر 27 فیصد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے پیچھے حکومت کی دلیل یہ تھی کہ ریاست میں او بی سی کی آبادی تقریباً 48 فیصد ہے۔ اس مقصد کے لیے اسمبلی میں آرڈیننس لایا گیا۔ تاہم، یہ معاملہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ میں پہنچا، جس نے مئی 2020 میں حکومت کے فیصلے پر روک لگا دی۔