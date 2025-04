ETV Bharat / state

ایک ہفتے بعد آنے والی تھی بیٹی کی بارات، زیورات اور پیسے لے کر داماد کے ساتھ بھاگ گئی ساس - LADY RAN AWAY WITH SON IN LAW

By ETV Bharat Urdu Team Published : April 9, 2025 at 11:35 PM IST 2 Min Read

علی گڑھ: جس گھر میں بیٹی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، اب وہاں ہر کوئی حیران اور پریشان ہے۔ بیٹی کی شادی کی بارات صرف ایک ہفتے میں پہنچنی تھی لیکن ماں نے کچھ ایسا کر دیا کہ گھر والوں نے اب پولیس میں شکایت درج کرا دی ہے۔ دراصل بیٹی کی ماں اپنے ہونے والے داماد کے ساتھ شادی کے زیورات اور پیسے لے کر بھاگ گئی ہے۔ بیٹی نے پولیس کو بتایا کہ اس کی ماں گھر میں رکھے 3 لاکھ روپے اور 5 لاکھ روپے کے زیورات ساتھ لے گئی ہے۔ یہ پورا معاملہ علی گڑھ کے مدرک علاقے کے ایک گاؤں سے جڑا ہے۔ یہاں 16 اپریل کو ایک گھر میں شادی کا بارات آنی تھی۔ شادی کی بارات علی گڑھ کے داڈون تھانہ علاقے سے آنے والی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ اسی دوران ماں اچانک گھر سے غائب ہوگئی۔ گھر والوں نے جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ماں بیٹی کی شادی کے زیورات اور تقریباً 3 لاکھ روپے ساتھ لے گئی۔ ماں جس کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہونے والا داماد ہے۔ بیٹی نے پولیس کو بتایا کہ صرف ایک ماہ قبل اس کے ہونے والے شوہر نے اسے موبائل فون بھیجا تھا لیکن اس کی ماں نے اپنے داماد سے بہت باتیں کرنا شروع کر دیں۔ دونوں رات گئے تک باتیں کرتے تھے۔ ریل بنانے کے بعد ان کے ہونے والے شوہر اسے سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان قربتیں بڑھنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ خاندان میں کوئی کچھ سمجھ پاتا، اس کی ماں اپنے ہونے والے داماد کے ساتھ بھاگ گئی۔

اس پورے معاملے پر اگلاس ایریا آفیسر مہیش کمار نے کہا کہ ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس میں ایک خاتون اپنے ہونے والے داماد کے ساتھ بیٹی کی شادی سے پہلے گھر میں رکھی نقدی اور زیورات لے کر بھاگ گئی ہے۔ خاتون کی گمشدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات کے بعد مزید ضروری کارروائی کی جائے گی۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔