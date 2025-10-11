اکھلیش یادو کا فیس بک اکاؤنٹ معطل: سماجوادی کا بی جے پی پر حملہ
سماج وادی پارٹی نے اپنے سربراہ اکھلیش یادو کے فیس بک اکاؤنٹ کی معطلی کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے۔
Published : October 11, 2025 at 1:10 PM IST
لکھنو : سماج وادی پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سربراہ اکھلیش یادو کا فیس بک اکاؤنٹ معطل کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام نے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ یہ معطلی بغیر کسی پیشگی اطلاع یا وارننگ کے کی گئی ہے۔ سماج وادی پارٹی کے رہنماؤں نے اس پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔
سماج وادی پارٹی کے رہنما فخرالحسن چاند نے اسے جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت ملک میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ کر چکی ہے۔ ان کے مطابق، حکومت ہر مخالف آواز کو دبانا چاہتی ہے۔ چاند نے مزید کہا کہ سماج وادی پارٹی بی جے پی کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی۔ یہ اقدام آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کے مترادف ہے۔
پارٹی کے قومی سیکرٹری راجیو رائے نے بھی اس عمل کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اسے ہندوستان کے جمہوری نظام پر ایک ضرب قرار دیا۔ رائے نے کہا کہ ملک کی تیسری سب سے بڑی پارٹی کے رہنما کا اکاؤنٹ بلاک کرنا قابل مذمت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ حکمران جماعت کے اشارے پر ہوا ہے تو یہ بزدلی کی علامت ہے۔ سماج وادیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش ایک بڑی غلطی ہے۔
لکھنؤ سے سماج وادی پارٹی کی ایم ایل اے پوجا شکلا نے فیس بک کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ فیس بک نے اپنی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ یہ لاکھوں لوگوں کی آواز کو خاموش کرنے کی کوشش ہے۔ پون پانڈے نے بھی فیس بک کو اپنی حدود یاد رکھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیس بک جمہوریت کو خاموش نہیں کر سکتا۔ یہ اکھلیش یادو کی آواز کو دبانے کی ایک مذموم کوشش ہے۔