اندور جانے والی ایئر انڈیا پرواز 'آگ کی وارننگ' کے بعد دہلی واپس

نئی دہلی: اندور جانے والے ایئر انڈیا کے طیارے نے 30 منٹ سے زیادہ ہوا میں رہنے کے بعد اتوار کو قومی دارالحکومت میں ہنگامی لینڈنگ کی کیونکہ پائلٹ کو طیارے کے دائیں انجن میں "آگ کی وارننگ" ملی تھی۔
ایئر انڈیا نے ایک بیان میں کہا کہ اے 320 نیو ایئر کرافٹ کا ایک انجن بند کر دیا گیا اور طیارہ بحفاظت دہلی ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ ایک ذریعے نے بتایا کہ پرواز نے صبح 6 بج کر 15 منٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی اور اس میں 90 سے زائد افراد سوار تھے۔ پرواز AI2913 چلانے والے طیارے کو معائنہ کے لیے گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔
ٹاٹا گروپ کی ملکیت والی ایئر لائن نے مزید تفصیلات میں بتایا کہ "فلائٹ AI2913، جو 31 اگست کو دہلی سے اندور کے لیے جارہی تھی، ٹیک آف کے فوراً بعد ہی دہلی واپس آ گئی، کیونکہ کاک پٹ کے عملے کو انجن میں آگ لگنے کی وارننگ ملی تھی۔" بیان میں کہا گیا کہ معیاری طریقہ کار کے بعد، کاک پٹ کے عملے نے انجن کو بند کرنے کا انتخاب کیا اور دہلی واپس آگئے، جہاں پرواز بحفاظت اتر گئی۔ ویب سائٹ Flightradar24.com پر دستیاب معلومات کے مطابق، پرواز نے دہلی میں واپس اترنے سے قبل 30 منٹ سے زیادہ وقت تک ہوا میں سفر کیا۔
ایئر انڈیا کے مطابق مسافروں کو متبادل طیارے میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایئر لائن نے کہا کہ ایئر سیفٹی ریگولیٹر ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن کو اس واقعے کے بارے میں باخبر کر دیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایئر انڈیا کے طیاروں کو تکنیکی مسائل کا سامنا کرنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔