بہار اسمبلی انتخابات: اے آئی ایم آئی ایم نے پہلی فہرست جاری کردی، بتیس اسمبلی سیٹوں کا کیا اعلان

2020 کے اسمبلی انتخابات میں AIMIM نے 5 سیٹیں جیتی تھی۔ اس بار اس نے اپنی پہلی فہرست میں 32 سیٹوں کا اعلان کیا ہے۔

aimim announces 32 assembly seats in first list for bihar election 2025 Urdu News
اسد الدین اویسی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 11, 2025 at 11:23 PM IST

3 Min Read
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات کو لے کر جوش و خروش شدت اختیار کر گیا ہے۔ این ڈی اے اور گرینڈ الائنس کے درمیان نشستوں کی تقسیم کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے، دوسری جماعتوں نے اعلانات کرنا شروع کر دیے ہیں۔

32 اسمبلی سیٹوں کا اعلان

پرشانت کشور کی پارٹی جن سوراج نے جمعرات کو 51 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ ہفتہ کو اے آئی ایم آئی ایم نے 32 اسمبلی سیٹوں کی اپنی پہلی فہرست کا اعلان کیا۔

16 اضلاع کے لیے اعلان

بہار کے ریاستی صدر اور پارٹی کے واحد ایم ایل اے اختر الایمان نے ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ 16 اضلاع میں 32 نشستوں کا اعلان کرتے ہوئے اختر الایمان نے کہا کہ پارٹی پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑے گی۔

کئی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات! اے آئی ایم آئی ایم

اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اختر الایمان نے کہا، "ہم گرینڈ الائنس میں شامل نہیں ہو سکے، اس لیے ہم تیسرا محاذ بنانے پر مجبور ہیں۔ جلد ہی اس کا اعلان کیا جائے گا۔ تیسرے محاذ میں شامل جماعتوں کے بارے میں معلومات جلد ہی شیئر کی جائیں گی۔ ہم ریاست میں کئی جماعتوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔"

امیدوار کہاں سے ہوں گے؟

آئیے پہلے سیمانچل کے اضلاع پر بات کرتے ہیں۔ پارٹی کشن گنج میں بہادر گنج، ٹھاکر گنج، کوچہ دامن اور کشن گنج حلقوں سے الیکشن لڑے گی۔ پورنیہ کے امور، بیسی اور قصبہ میں امیدوار دیگر جماعتوں کو چیلنج کریں گے۔ اے آئی ایم آئی ایم کے امیدوار کٹیہار کے بلرام پور، پران پور، منی ہاری، براری اور کدوا حلقوں سے مقابلہ کریں گے۔ اسد الدین اویسی کے امیدوار ارریہ کے جوکی ہاٹ اور ارریہ حلقوں سے بھی مقابلہ کریں گے۔

کئی اضلاع میں امیدوار اڑائیں گے پتنگ

دیگر اضلاع میں AIMIM کے امیدواروں کو گیا، ڈھاکہ، نرکتیا اور نوادہ سٹی حلقوں میں شیرگھاٹی اور بیلہ حلقوں میں موتیہاری، مہوا اور گوپال گنج حلقوں میں ویشالی، سکندرا، بھاگلپور، ناتھ نگر اور جموئی کے سیوان حلقوں میں کھڑا کیا جائے گا۔

متھیلا علاقے میں طاقت دکھانے کے مقصد سے، امیدوار دربھنگہ کے جلے، کیوٹی، دربھنگہ دیہی اور گورا بورم حلقوں، مدھوبنی کے بسفی حلقہ، سیتامڑھی کے باجپتی حلقہ اور سمستی پور کے کلیان پور حلقہ میں بھی پتنگ اڑائیں گے۔

