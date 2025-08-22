لکھنؤ: اترپردیش مدرسہ ایجوکیشن کونسل کی نئی تعینات شدہ رجسٹرار انجنا سروہی نے چارج سنبھالتے ہی واضح کردیا ہے کہ ان کی ترجیح شفافیت، تکنیکی بہتری اور طلبہ کو مرکزی دھارے سے جوڑنے پر ہوگی۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات چیت میں، رجسٹرار انجنا سروہی نے کہا کہ پہلی کوشش یہ ہوگی کہ مدرسہ بورڈ ایک منزل پر کام کرے۔ فی الحال جواہر بھون کی دو مختلف منزلوں پر دفاتر ہونے سے کام کاج میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کو خط بھیجا گیا ہے۔
نئے تعینات ہونے والے رجسٹرار نے اعتراف کیا کہ محکمے میں بہت سی خامیاں ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ 2018 سے پہلے ڈگریوں کی آن لائن دستیابی کا نہ ہونا ہے۔ مارک شیٹس آن لائن دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے فراڈ اور تنازعات جنم لیتے ہیں۔ ہماری توجہ پرانے ریکارڈ کو بھی آن لائن فراہم کرنے پر مرکوز رہے گی تاکہ طلباء کو پاسپورٹ کے حصول میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور فراڈ بھی بند ہو جائے۔ اگرچہ 2018 کے بعد کی تمام مارک شیٹس بورڈ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، تاہم طلباء کو پاسپورٹ دفاتر میں اب بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے حل کے لیے پاسپورٹ حکام سے بات کرنے کے بعد انہیں خط لکھا جائے گا۔
نئی تعینات شدہ رجسٹرار انجنا سروہی کے مطابق مدرسہ ایجوکیشن کونسل کی جانب سے اس سے قبل شروع کی گئی ’’میلہ ایپ‘‘ طلبہ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اس ایپ کے ذریعے طلباء کو آن لائن کتابیں، لیکچرز اور ٹریننگ باآسانی دستیاب ہو گی۔ طلباء کو اے آئی کی تربیت فراہم کرنے پر زور دیا جائے گا تاکہ وہ روزگار حاصل کر سکیں۔ ہم اے آئی ماہرین کے لیکچر کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپ لوڈ کریں گے اور ضرورت پڑنے پر اساتذہ کو بھی اس پلیٹ فارم سے تربیت دی جائے گی۔
نئے تعینات ہونے والے رجسٹرار کے مطابق کونسل میں ملازمین کی تعداد بہت کم ہے۔ اس لیے حکومت سے نئی تقرریوں کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ مدارس کو شفاف طریقے سے چلایا جائے اور محکمانہ کام کو تیز کیا جائے۔ یہ ذمہ داری پہلی بار دی گئی ہے۔ حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں کمپیوٹر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کے بچوں کو جدید تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔