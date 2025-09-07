دہلی ایئرپورٹ سے تین شامی شہری گرفتار، غزہ متاثرین کے نام پر رقم بٹورنے کا الزام
پولیس نے بتایا کہ ملزمان شام کے شہر دمشق کے رہائشی ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔
Published : September 7, 2025 at 5:29 PM IST
احمد آباد: احمد آباد کرائم برانچ نے غزہ کے شہری ہونے کا بہانہ کرکے بھارت میں مساجد سے رقم بٹورنے کے الزام میں دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے تین شامی شہریوں کو گرفتار کیا۔
ان کے پاس سے تقریباً 3000 ڈالر اور تین موبائل فون برآمد ہوئے۔ پولیس کو غیر ملکیوں کے ایک گروپ کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ مختلف مساجد کا دورہ کر رہے ہیں اور غزہ جنگ کا شکار ہونے کا بہانہ بنا کر بھاری رقم بٹور رہے ہیں۔
اطلاعات کی بنیاد پر، پولیس نے تحقیقات شروع کی اور ابتدائی طور پر علی مدحت الظہیر نامی ایک شامی شہری کو گرفتار کیا، جو احمد آباد کے ایک ہوٹل میں مقیم تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران علی نے بتایا کہ وہ سیاحتی ویزے پر بھارت آیا تھا، لیکن جھوٹے دعوے کرکے پیسے بٹور رہا تھا۔
اس نے دوسروں کی تفصیلات بھی ظاہر کیں جو اسی طرح کے طریقہ کار کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ علی کی گرفتاری کے بعد، کرائم برانچ نے 23 اگست کو اس کے تین ساتھیوں زکریا حیشم الزہر، احمد احد الحباش اور یوسف خالد الزہر کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کیا۔
3 ستمبر کو تینوں ملزمان دہلی سے دمشق کے راستے دبئی کی پرواز میں سوار تھے جب انہیں پکڑا گیا۔ تینوں ملزمان شام کے شہر دمشق کے رہائشی ہیں اور ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔
پولیس نے بتایا کہ ملزمان نے 3 اگست سے 2 اکتوبر تک بھارت جانے کے لیے سیاحتی ویزا حاصل کیا تھا، وہ 10 سے 12 دن تک احمد آباد کے علاقے شاہ عالم کی ایک مسجد میں رہے اور پھر ٹرین کے ذریعے دہلی چلے گئے۔ دہلی میں بھی انہوں نے مساجد سے چندہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔
ملزمان نے مسجد کے ملازمین کو بتایا کہ وہ غزہ / فلسطین سے ہیں، ان کے والدین بیمار ہیں، یا وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ الحباش اس سے پہلے دو بار بھارت کا دورہ کر چکا ہے، اور لکھنؤ اور دہلی کی مساجد سے چندہ جمع کر چکا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: غزہ کے متاثرین کا روپ دھار کر مساجد سے پیسے بٹورے، اس رقم سے مزے کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے
ملزم نے بھارتی کرنسی سے جمع کی گئی رقم کو امریکی ڈالر میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس بات کی تحقیقات جاری ہیں کہ ملزم نے رقم کیسے خرچ کی یا کیسے استعمال کی گئی۔