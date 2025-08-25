آگرہ، اترپردیش: فتح پور سیکری کوتوالی پولیس نے 19 اگست کی رات اجیت پرمار کے قتل کیس کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس نے قتل کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے بیوی کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے منہ بولے سالے کو قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو جیل بھیج دیا ہے۔
پولیس قتل کا اعتراف سن کر دنگ رہ گئی
آپ کو بتا دیں، کھنڈولی تھانہ علاقے کے گاؤں سمرا کے رہنے والے اجیت پرمار فتح پور سیکری کے گاؤں ناگلا دھیرو میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے ایک حلوائی کے پاس کام کرتے تھے۔ اجیت پرمار کا 19 اگست کی رات فتح پور سیکری کے تھانہ علاقے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اجیت کے بھائی پروین کمار نے 23 اگست کو فتح پور سیکری تھانے میں شکایت درج کرائی تھی۔ جس پر فتح پور سیکری پولیس نے تفتیش شروع کردی۔ تفتیش کے دوران پولیس نے ہاتھرس کے ہتیسا کے رہنے والے آکاش کو حراست میں لے لیا۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو پولیس اس کا اعتراف سن کر دنگ رہ گئی اور اسے گرفتار کر لیا۔
زمین پر سر سے پیٹ پیٹ کر قتل
فتح پور سیکری پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر آنند ویر سنگھ نے بتایا کہ آکاش نے پوچھ گچھ کے دوران انکشاف کیا کہ تقریباً 4 ماہ قبل وہ اپنی بیوی سنگیتا کے ساتھ سمرا کھنڈولی میں اپنی بیوی کی خالہ کے گھر گیا تھا۔ وہاں اجیت پرمار نے اس کی پٹائی کی اور اہل خانہ اور گاؤں والوں کے سامنے اس کی توہین کی۔ میں نے اس وقت سب کے سامنے بدلہ لینے کی دھمکی دی تھی۔ 19 اگست کی رات جب اجیت اکیلا پایا گیا تو اسے پکڑ کر زمین پر سر سے پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا۔