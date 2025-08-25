ETV Bharat / state

قتل کا انکشاف؛ بیوی کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے منہ بولے سالے کو کردیا قتل، ملزم گرفتار - MURDER IN AGRA

یہ واقعہ 19 اگست کی رات فتح پور سیکری کے تھانہ علاقے میں پیش آیا تھا۔

agra to take revenge for insult of his wife he killed his step brother in law Urdu News
ملزم پولیس کی حراست میں (Photo Credit : ETV Bharat Uttar Pradesh)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 25, 2025 at 10:08 AM IST

3 Min Read

آگرہ، اترپردیش: فتح پور سیکری کوتوالی پولیس نے 19 اگست کی رات اجیت پرمار کے قتل کیس کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس نے قتل کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے بیوی کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے منہ بولے سالے کو قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو جیل بھیج دیا ہے۔

پولیس قتل کا اعتراف سن کر دنگ رہ گئی

آپ کو بتا دیں، کھنڈولی تھانہ علاقے کے گاؤں سمرا کے رہنے والے اجیت پرمار فتح پور سیکری کے گاؤں ناگلا دھیرو میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے ایک حلوائی کے پاس کام کرتے تھے۔ اجیت پرمار کا 19 اگست کی رات فتح پور سیکری کے تھانہ علاقے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اجیت کے بھائی پروین کمار نے 23 اگست کو فتح پور سیکری تھانے میں شکایت درج کرائی تھی۔ جس پر فتح پور سیکری پولیس نے تفتیش شروع کردی۔ تفتیش کے دوران پولیس نے ہاتھرس کے ہتیسا کے رہنے والے آکاش کو حراست میں لے لیا۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو پولیس اس کا اعتراف سن کر دنگ رہ گئی اور اسے گرفتار کر لیا۔

زمین پر سر سے پیٹ پیٹ کر قتل

فتح پور سیکری پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر آنند ویر سنگھ نے بتایا کہ آکاش نے پوچھ گچھ کے دوران انکشاف کیا کہ تقریباً 4 ماہ قبل وہ اپنی بیوی سنگیتا کے ساتھ سمرا کھنڈولی میں اپنی بیوی کی خالہ کے گھر گیا تھا۔ وہاں اجیت پرمار نے اس کی پٹائی کی اور اہل خانہ اور گاؤں والوں کے سامنے اس کی توہین کی۔ میں نے اس وقت سب کے سامنے بدلہ لینے کی دھمکی دی تھی۔ 19 اگست کی رات جب اجیت اکیلا پایا گیا تو اسے پکڑ کر زمین پر سر سے پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا۔

یہ بھی پڑھیں:

آگرہ، اترپردیش: فتح پور سیکری کوتوالی پولیس نے 19 اگست کی رات اجیت پرمار کے قتل کیس کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس نے قتل کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے بیوی کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے منہ بولے سالے کو قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو جیل بھیج دیا ہے۔

پولیس قتل کا اعتراف سن کر دنگ رہ گئی

آپ کو بتا دیں، کھنڈولی تھانہ علاقے کے گاؤں سمرا کے رہنے والے اجیت پرمار فتح پور سیکری کے گاؤں ناگلا دھیرو میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے ایک حلوائی کے پاس کام کرتے تھے۔ اجیت پرمار کا 19 اگست کی رات فتح پور سیکری کے تھانہ علاقے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اجیت کے بھائی پروین کمار نے 23 اگست کو فتح پور سیکری تھانے میں شکایت درج کرائی تھی۔ جس پر فتح پور سیکری پولیس نے تفتیش شروع کردی۔ تفتیش کے دوران پولیس نے ہاتھرس کے ہتیسا کے رہنے والے آکاش کو حراست میں لے لیا۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو پولیس اس کا اعتراف سن کر دنگ رہ گئی اور اسے گرفتار کر لیا۔

زمین پر سر سے پیٹ پیٹ کر قتل

فتح پور سیکری پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر آنند ویر سنگھ نے بتایا کہ آکاش نے پوچھ گچھ کے دوران انکشاف کیا کہ تقریباً 4 ماہ قبل وہ اپنی بیوی سنگیتا کے ساتھ سمرا کھنڈولی میں اپنی بیوی کی خالہ کے گھر گیا تھا۔ وہاں اجیت پرمار نے اس کی پٹائی کی اور اہل خانہ اور گاؤں والوں کے سامنے اس کی توہین کی۔ میں نے اس وقت سب کے سامنے بدلہ لینے کی دھمکی دی تھی۔ 19 اگست کی رات جب اجیت اکیلا پایا گیا تو اسے پکڑ کر زمین پر سر سے پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

AGRA MURDER CASE SOLVEDAGRA MURDER SOLVEDMURDER IN REVENGEAGRA CRIME MURDER IN AGRAMURDER IN AGRA

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.