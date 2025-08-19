ETV Bharat / state

پولیس چوکی کے قریب نوعمر لڑکی کی عصمت دری، وائرل ویڈیو سے ملزمان کی شناخت - AGRA RAPE CASE

معاملہ آگرہ کے ہری پروت تھانہ علاقے کا ہے۔ ای ٹی وی بھارت وائرل ویڈیو کی صداقت کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔

آگرہ میں پولیس چوکی کے قریب نوعمر لڑکی کی عصمت دری وائرل ویڈیو سے دو ملزمان کی شناخت، مقدمہ درج
آگرہ میں پولیس چوکی کے قریب نوعمر لڑکی کی عصمت دری وائرل ویڈیو سے دو ملزمان کی شناخت، مقدمہ درج (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 19, 2025 at 2:03 PM IST

2 Min Read

آگرہ: اترپردیش کی تاج نگری کے بڑے تجارتی مرکز سنجے پیلیس میں پولیس چوکی کے نزدیک ایک نابالغ سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پیر کی دوپہر جب نابالغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ویڈیو وائرل ہوا تو ہری پروت پولیس اسٹیشن حرکت میں آگیا۔ پولیس نے وائرل ویڈیو کی بنیاد پر دو ملزمان کی شناخت کرکے مقدمہ درج کرلیا ہے۔ تاہم اس واقعے میں کئی نوجوان ملوث تھے۔ پولیس ابھی تک نابالغ مقتول کا سراغ نہیں لگا سکی ہے۔

پیر کی سہ پہر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو دو سے تین دن پرانی بتائی جاتی ہے۔ 24 سیکنڈ کی ویڈیو میں نوجوان سنجے پلیس کے اسکائی ٹاور میں ایک نابالغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور عصمت دری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں کچھ لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ہری پروت تھانے کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ ہفتہ کو گفا ماڈل شاپ کے باہر ایک نابالغ کو تین سے چار نوجوانوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ ملزم اسے اپنے ساتھ لے گئے اور زیادتی کی۔ نوجوان کے دوستوں نے عصمت دری کی ویڈیو بنائی اور اب اسے وائرل کر دیا۔

مزید پڑھیں: گورکھپور پولیس اسے عام موت سمجھ رہی تھی، ہولناک ویڈیو سامنے آئی تو رہ گئے حیران، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل

ڈی سی پی سٹی سونم کمار نے بتایا کہ وائرل ویڈیو کی بنیاد پر کربلا کے رہنے والے دو ملزمان جنید اور عارف کی شناخت کی گئی ہے۔ ہری پروت تھانے کے سنجے پیلیس چوکی کے انچارج ونود کمار کی شکایت پر دونوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دونوں کی تلاش جاری ہے۔

آگرہ: اترپردیش کی تاج نگری کے بڑے تجارتی مرکز سنجے پیلیس میں پولیس چوکی کے نزدیک ایک نابالغ سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پیر کی دوپہر جب نابالغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ویڈیو وائرل ہوا تو ہری پروت پولیس اسٹیشن حرکت میں آگیا۔ پولیس نے وائرل ویڈیو کی بنیاد پر دو ملزمان کی شناخت کرکے مقدمہ درج کرلیا ہے۔ تاہم اس واقعے میں کئی نوجوان ملوث تھے۔ پولیس ابھی تک نابالغ مقتول کا سراغ نہیں لگا سکی ہے۔

پیر کی سہ پہر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو دو سے تین دن پرانی بتائی جاتی ہے۔ 24 سیکنڈ کی ویڈیو میں نوجوان سنجے پلیس کے اسکائی ٹاور میں ایک نابالغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور عصمت دری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں کچھ لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ہری پروت تھانے کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ ہفتہ کو گفا ماڈل شاپ کے باہر ایک نابالغ کو تین سے چار نوجوانوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ ملزم اسے اپنے ساتھ لے گئے اور زیادتی کی۔ نوجوان کے دوستوں نے عصمت دری کی ویڈیو بنائی اور اب اسے وائرل کر دیا۔

مزید پڑھیں: گورکھپور پولیس اسے عام موت سمجھ رہی تھی، ہولناک ویڈیو سامنے آئی تو رہ گئے حیران، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل

ڈی سی پی سٹی سونم کمار نے بتایا کہ وائرل ویڈیو کی بنیاد پر کربلا کے رہنے والے دو ملزمان جنید اور عارف کی شناخت کی گئی ہے۔ ہری پروت تھانے کے سنجے پیلیس چوکی کے انچارج ونود کمار کی شکایت پر دونوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دونوں کی تلاش جاری ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

TEENAGER RAPED IN AGRAAGRA CRIMEVIRAL RAPE VIDEOآگرہ میں نوعمر لڑکی کی عصمت دریAGRA RAPE CASE

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.