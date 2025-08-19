آگرہ: اترپردیش کی تاج نگری کے بڑے تجارتی مرکز سنجے پیلیس میں پولیس چوکی کے نزدیک ایک نابالغ سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پیر کی دوپہر جب نابالغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ویڈیو وائرل ہوا تو ہری پروت پولیس اسٹیشن حرکت میں آگیا۔ پولیس نے وائرل ویڈیو کی بنیاد پر دو ملزمان کی شناخت کرکے مقدمہ درج کرلیا ہے۔ تاہم اس واقعے میں کئی نوجوان ملوث تھے۔ پولیس ابھی تک نابالغ مقتول کا سراغ نہیں لگا سکی ہے۔
پیر کی سہ پہر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو دو سے تین دن پرانی بتائی جاتی ہے۔ 24 سیکنڈ کی ویڈیو میں نوجوان سنجے پلیس کے اسکائی ٹاور میں ایک نابالغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور عصمت دری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں کچھ لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ہری پروت تھانے کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ ہفتہ کو گفا ماڈل شاپ کے باہر ایک نابالغ کو تین سے چار نوجوانوں کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ ملزم اسے اپنے ساتھ لے گئے اور زیادتی کی۔ نوجوان کے دوستوں نے عصمت دری کی ویڈیو بنائی اور اب اسے وائرل کر دیا۔
مزید پڑھیں: گورکھپور پولیس اسے عام موت سمجھ رہی تھی، ہولناک ویڈیو سامنے آئی تو رہ گئے حیران، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل
ڈی سی پی سٹی سونم کمار نے بتایا کہ وائرل ویڈیو کی بنیاد پر کربلا کے رہنے والے دو ملزمان جنید اور عارف کی شناخت کی گئی ہے۔ ہری پروت تھانے کے سنجے پیلیس چوکی کے انچارج ونود کمار کی شکایت پر دونوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دونوں کی تلاش جاری ہے۔