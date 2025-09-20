بہار کے بعد اب کیرالہ میں ایس آئی آر کی تیاری، ووٹ کے نقصان کے خوف سے سیاسی ہنگامہ آرائی بڑھی
چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) ڈاکٹر یو آر کی طرف سے منعقدہ میٹنگ کے دوران وسیع پیمانے پر احتجاج سامنے آیا۔
Published : September 20, 2025 at 6:59 PM IST
ترواننت پورم (کیرالہ): بہار کی مثال کی پیروی کرتے ہوئے، کیرالہ اب اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے عمل کی تیاری کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اس اقدام سے ریاست میں سیاسی ہلچل مچ گئی ہے۔ بہار میں ایس آئی آر کو لے کر جو ہنگامہ ہوا تھا، اسی طرح کے اثرات اب کیرالہ میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ کئی جماعتوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں تقریباً 5.2 ملین ووٹ حذف ہو سکتے ہیں، جس سے ووٹنگ کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔
حکمراں لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ (ایل ڈی ایف) اور اپوزیشن یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ (یو ڈی ایف) دونوں نے ریاست میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی گہری نظر ثانی (ایس آئی آر) کے "بہار ماڈل" کو نافذ کرنے کے الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے منصوبے پر سخت اعتراض کیا ہے۔
تشویش کیا ہے:
چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) ڈاکٹر یو آر کی طرف سے منعقدہ میٹنگ کے دوران وسیع پیمانے پر احتجاج سامنے آیا۔ رتن خیلکر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ۔ ایل ڈی ایف اور یو ڈی ایف کے لیڈروں نے اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا کہ مجوزہ ترمیم، جو 2002 کی ووٹر لسٹ کو بنیاد کے طور پر استعمال کرتی ہے، اندازے کے مطابق 5.2 ملین اہل ووٹروں کو حق رائے دہی سے محروم کر سکتی ہے جنہوں نے گزشتہ چار اسمبلی اور پانچ لوک سبھا انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔
سیاسی جماعتوں کے تحفظات:
سی پی ایم کے نمائندے ایم وی جے راجن نے نشاندہی کی کہ بہار ماڈل ابھی بھی عدالتی نظرثانی کے تحت ہے، جس کی وجہ سے کیرالہ میں اس کا نفاذ قبل از وقت اور ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے یاد کیا کہ کس طرح بہار کی ووٹر لسٹ سے 6.2 ملین ووٹروں کے ناموں کو ہٹانے کی الیکشن کمیشن کی ابتدائی کوششوں کو سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد ہی روک دیا گیا، جس سے کمیشن کو آدھار کو ایک درست دستاویز کے طور پر قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔
انہوں نے 2002 کی فہرست کو بنیاد کے طور پر استعمال کرنے کے پیچھے کی منطق پر سوال اٹھایا اور اسے "انتہائی قابل اعتراض" قرار دیا، کیونکہ پچھلی ترامیم تازہ ترین ووٹر لسٹ پر مبنی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ 2024 کی ووٹر لسٹ میں موجود تمام ناموں کو برقرار رکھا جائے، جبکہ صرف ڈپلیکیٹ اندراجات اور فوت شدہ افراد کے ناموں کو ہٹایا جائے۔
کانگریس ایم ایل اے پی سی وشنو ناتھ نے اسی طرح کے اعتراضات کا اظہار کرتے ہوئے ایس آئی آر کے جلد بازی میں عمل درآمد کو "پراسرار" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیرالہ کو وسیع تر نظرثانی کی ضرورت نہیں ہے اور اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے حقیقی ووٹروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ راشن کارڈ کو آدھار اور الیکشن کمیشن کے ذریعہ بیان کردہ دیگر 12 دستاویزات کے علاوہ درست دستاویزات کے طور پر قبول کیا جائے۔
وشنو ناتھ نے کہا کہ ان کی پارٹی ایسے ماڈل کو نافذ کرنے کی اجازت نہیں دے گی جسے ملک بھر میں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر مخالفت کا سامنا ہے۔ سابق وزیر اور سی پی آئی کے نمائندے کے راجو نے اگلے اسمبلی انتخابات کے سات ماہ باقی رہنے کے ساتھ اس طرح کے مکمل جائزہ کی مطابقت پر سوال اٹھایا۔
اس کے برعکس بی جے پی کے نمائندے بی گوپال کرشنن نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام ووٹر حقیقی شہری ہوں۔ انہوں نے "بہار ماڈل" کے بارے میں کسی بھی قسم کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی "بہار سے خوفزدہ نہیں ہے۔"
شفافیت کی یقین دہانی:
سی ای او ڈاکٹر رتن خیلکر نے تمام پارٹیوں کو یقین دلایا کہ کسی بھی اہل ووٹر کو ووٹ دینے کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پورا عمل شفاف اور قانونی ہوگا اور 18 سال سے زیادہ عمر کے ہر ہندوستانی شہری کو ان کے حق رائے دہی کی ضمانت دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ہندوستان میں خصوصی گہرائی سے نظرثانی کی گئی ہو۔ اس طرح کی آخری نظر ثانی کیرالہ میں 2002 میں کی گئی تھی۔
انہوں نے وضاحت کی کہ جن ووٹرز کے نام 2002 کی فہرست میں تھے وہ دوبارہ گنتی کا فارم بھر کر اپنا حق رائے دہی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تاہم، وہ لوگ جن کے نام 2002 کے بعد فہرست میں شامل کیے گئے تھے، انہیں فارم کے ساتھ 12 مخصوص دستاویزات میں سے ایک جمع کرانے کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیرمقامی ووٹروں کے لیے آن لائن دوبارہ گنتی کے فارم دستیاب کرائے جائیں گے۔ سی ای او نے کہا کہ کیرالہ میں نظرثانی بنیادی طور پر بہار ماڈل کی پیروی کرے گی۔