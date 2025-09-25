ETV Bharat / state

اعظم خان کے بعد ایس پی کے سابق ایم ایل اے عرفان سولنکی کو بھی ملی ضمانت، الہٰ آباد ہائی کورٹ نے گینگسٹر کیس میں دی راحت

عرفان کے علاوہ اس کے بھائی، ایک اور شخص کو بھی گینگسٹر کیس میں ضمانت مل گئی۔ ہائی کورٹ نے پہلے فیصلہ محفوظ کرلیا تھا۔

after azam khan former sp mla irfan solanki also got bail allahabad high court granted relief in gangster case Urdu News
عرفان سولنکی کو ضمانت مل گئی (Photo Credit; ETV Bharat (Archive)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 25, 2025 at 4:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے گینگسٹر ایکٹ کیس میں کانپور کے سیسماؤ حلقہ سے سابق ایس پی ایم ایل اے عرفان سولنکی کو ضمانت دے دی ہے۔ ان کے بھائی رضوان سولنکی اور اسرائیل آٹے والا کو بھی ضمانت مل گئی ہے۔ اب تینوں کے لیے جیل سے باہر آنے کا راستہ صاف ہے۔ اس سے پہلے ایس پی لیڈر اعظم خان کو بھی ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی۔

جسٹس سمیر جین نے جمعرات کے روز عرفان سولنکی، رضوان سولنکی اور اسرائیل آٹے والا کی ضمانت کی درخواستوں پر ایک ساتھ سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی طرف سے وکیل عمران اللہ اور ونیت سنگھ نے دلائل دیے۔ عدالت نے 2 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ تینوں کے خلاف کانپور نگر کے جاجماؤ پولیس اسٹیشن میں گینگسٹرس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

گینگسٹرس ایکٹ کے تحت ضمانت

یہ مقدمہ دسمبر 2022 میں سابق ایم ایل اے عرفان سولنکی، ان کے بھائی رضوان سولنکی اور اسرائیل آٹے والا کے خلاف درج کیا گیا تھا، جو مہاراج گنج ڈسٹرکٹ جیل میں بند ہیں۔ درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ ان کے خلاف تمام مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے۔ اس لیے گینگسٹرس ایکٹ کے تحت بھی ضمانت ملنی چاہیے۔ درخواست گزاروں کے خلاف مقدمات سیاسی دشمنی کی بنا پر درج کیے گئے۔ عدالت نے تمام حقائق پر غور کرنے کے بعد تینوں کی ضمانت منظور کر لی۔

ذاتی رنجش کی وجہ سے پھنسایا جا رہا ہے

اس سے پہلے 18 ستمبر کو ایس پی لیڈر اعظم خان کو بھی الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی۔ کیس میں کوالٹی بار پر ناجائز قبضے شامل تھے۔ اعظم خان نے الہٰ آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جب ان کی درخواست ضمانت رام پور کے ایم پی، ایم ایل اے کی عدالت نے مسترد کردی۔ ان کی جانب سے ایڈووکیٹ عمران اللہ نے دلائل دیے۔ انھوں نے الزام لگایا کہ انھیں ذاتی رنجش کی وجہ سے پھنسایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدمہ 2019 میں درج کیا گیا تھا، جب کہ اعظم کو 2024 میں ملزم بنایا گیا تھا۔

یہ بھی پڑھیں:

عرفان سولنکی کو ہائی کورٹ نے دی ضمانت، سزا پر پابندی سے کیا انکار، اسمبلی کی رکنیت نہیں کی جائے گی بحال

ایس پی ایم ایل اے عرفان سولنکی اور ان کے بھائی رضوان کو 7 سال کی سزا، آتش زنی کیس میں قصوروار پایا گیا

میں نسیم سولنکی عہد لیتی ہوں... سیسماؤ سے نو منتخب ایم ایل اے نے عہدہ اور رازداری کا حلف لیا

سابق ایم ایل اے عرفان سولنکی سمیت سات ملزمین پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد

سیسماؤ ضمنی انتخاب: عرفان سولنکی کی اہلیہ نسیم سولنکی نے جیت درج کی

یوپی اسمبلی میں عوام کی ہر آواز کو بلند کروں گی: نسیم سولنکی

For All Latest Updates

TAGGED:

IRFAN SOLANKI ALLAHABAD HIGH COURTGANGSTER ACT CASE HEARINGIRFAN SOLANKI GRANTED BAILALLAHABAD HIGH COURT ON SOLANKIIRFAN RIZWAN SOLANKI CASE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.