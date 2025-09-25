اعظم خان کے بعد ایس پی کے سابق ایم ایل اے عرفان سولنکی کو بھی ملی ضمانت، الہٰ آباد ہائی کورٹ نے گینگسٹر کیس میں دی راحت
عرفان کے علاوہ اس کے بھائی، ایک اور شخص کو بھی گینگسٹر کیس میں ضمانت مل گئی۔ ہائی کورٹ نے پہلے فیصلہ محفوظ کرلیا تھا۔
Published : September 25, 2025 at 4:34 PM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے گینگسٹر ایکٹ کیس میں کانپور کے سیسماؤ حلقہ سے سابق ایس پی ایم ایل اے عرفان سولنکی کو ضمانت دے دی ہے۔ ان کے بھائی رضوان سولنکی اور اسرائیل آٹے والا کو بھی ضمانت مل گئی ہے۔ اب تینوں کے لیے جیل سے باہر آنے کا راستہ صاف ہے۔ اس سے پہلے ایس پی لیڈر اعظم خان کو بھی ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی۔
جسٹس سمیر جین نے جمعرات کے روز عرفان سولنکی، رضوان سولنکی اور اسرائیل آٹے والا کی ضمانت کی درخواستوں پر ایک ساتھ سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی طرف سے وکیل عمران اللہ اور ونیت سنگھ نے دلائل دیے۔ عدالت نے 2 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ تینوں کے خلاف کانپور نگر کے جاجماؤ پولیس اسٹیشن میں گینگسٹرس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
Prayagraj, UP: Allahabad High Court grants bail to Ex-MLA Irfan Solanki, his brother Rizwan, and co-accused Izrael Aatewala in gangster case.— IANS (@ians_india) September 25, 2025
Lawyer of Irfan Solanki, Imran Allah says, " irfan solanki had around 17 cases, 7-8 before 2022. after 2022, two cases led to gangster… pic.twitter.com/AvTlWOTpzC
گینگسٹرس ایکٹ کے تحت ضمانت
یہ مقدمہ دسمبر 2022 میں سابق ایم ایل اے عرفان سولنکی، ان کے بھائی رضوان سولنکی اور اسرائیل آٹے والا کے خلاف درج کیا گیا تھا، جو مہاراج گنج ڈسٹرکٹ جیل میں بند ہیں۔ درخواست گزاروں کا موقف تھا کہ ان کے خلاف تمام مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے۔ اس لیے گینگسٹرس ایکٹ کے تحت بھی ضمانت ملنی چاہیے۔ درخواست گزاروں کے خلاف مقدمات سیاسی دشمنی کی بنا پر درج کیے گئے۔ عدالت نے تمام حقائق پر غور کرنے کے بعد تینوں کی ضمانت منظور کر لی۔
ذاتی رنجش کی وجہ سے پھنسایا جا رہا ہے
اس سے پہلے 18 ستمبر کو ایس پی لیڈر اعظم خان کو بھی الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی تھی۔ کیس میں کوالٹی بار پر ناجائز قبضے شامل تھے۔ اعظم خان نے الہٰ آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جب ان کی درخواست ضمانت رام پور کے ایم پی، ایم ایل اے کی عدالت نے مسترد کردی۔ ان کی جانب سے ایڈووکیٹ عمران اللہ نے دلائل دیے۔ انھوں نے الزام لگایا کہ انھیں ذاتی رنجش کی وجہ سے پھنسایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدمہ 2019 میں درج کیا گیا تھا، جب کہ اعظم کو 2024 میں ملزم بنایا گیا تھا۔