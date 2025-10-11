افغانستان کے وزیر خارجہ آج جائیں گے دیوبند، ارشد مدنی سے کریں گے ملاقات
وزیر امیر خان متقی دوپہر 12 بجے کے قریب دیوبند پہنچیں گے اور افغان طلباء سے بھی ملاقات کریں گے۔
Published : October 11, 2025 at 11:56 AM IST
دیوبند، نئی دہلی: افغانستان کے وزیر خارجہ ایک اسلامی تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند کا دورہ کریں گے۔ وہ دارالعلوم کا دورہ کرتے ہوئے دارالعلوم انتظامیہ سے ملاقات کریں گے۔ دارالعلوم انتظامیہ نے متقی کے استقبال کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔
اطلاعات کے مطابق پولیس انتظامیہ نے سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ محکمۂ انٹیلی جنس بھی ہر سرگرمی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ افغان وزیر خارجہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ فتوؤں کے شہر دارالعلوم دیوبند کا دورہ کر رہے ہیں۔
دارالعلوم میں زیر تعلیم افغان طلباء سے ملاقات
ان کے استقبال کے لیے بینرز لگائے گئے ہیں۔ متقی کے استقبال کے لیے کیمپس کی گنبد نما لائبریری میں استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ افغان وزیر گنبد نما لائبریری میں منعقدہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ انتظامیہ کے مطابق متقی دارالعلوم میں زیر تعلیم افغان طلباء سے ملاقات کریں گے۔
دوپہر 12:00 بجے دیوبند آمد
اطلاعات کے مطابق وہ دوپہر 12:00 بجے دیوبند پہنچیں گے۔ وہ دارالعلوم کے مہتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی اور جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد وہ گنبد نما لائبریری میں ایک استقبالیہ تقریب میں شرکت کریں گے۔
دیوبند میں تمام تیاریاں مکمل
دارالعلوم انتظامیہ نے کیمپس کی صفائی اور سجاوٹ کا کام مکمل کر لیا ہے۔ افغان سفارتخانے کے اہلکار دیوبند پہنچ گئے ہیں اور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ اعلیٰ سطح کے دورے کے باعث انٹیلی جنس ایجنسیوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے۔