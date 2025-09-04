12 ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے ایڈوائزری جاری، جانئے مولانا فرنگی محلی نے کیا اپیل کی؟

لکھنؤ: امام عیدگاہ لکھنؤ اور اسلامک سینٹر آف انڈیا کے چیئرمین مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار نبی کریم کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ایسے میں تمام اہل ایمان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس ماہ مقدس میں منعقد ہونے والی تقریبات، جلوسوں اور پروگراموں میں بھرپور شرکت کریں اور پیغمبر اسلام کی محبت و رحمت کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کریں۔
ایڈوائزری کے مطابق 12 ربیع الاول 5 ستمبر 2025 کو ہے اور اسی دن جلوس بھی نکالا جائے گا۔ مولانا نے اپیل کی ہے کہ لوگ انتظامیہ کے طے کردہ راستوں پر ہی جلوس نکالیں اور کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کریں جو اسلامی تعلیمات یا حکومتی احکامات کے خلاف ہو۔
انہوں نے کہا کہ گھروں سے لپٹے ہوئے بینرز اور جھنڈے لے آئیں اور جلوس میں شامل ہوتے ہی انہیں کھول دیں۔ نعرے بازی کے دوران ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے کسی مذہب یا برادری کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ مولانا فرنگی محلی نے خاص طور پر نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ 4 ستمبر یعنی 11 ربیع الاول کو سڑکوں پر کسی قسم کے موٹر سائیکل اسٹنٹ نہ کریں۔ چونکہ اس بار جلوس جمعہ کو نکل رہا ہے اس لیے وقت کی پابندی ضروری ہے تاکہ نماز جمعہ وقت پر ادا کی جا سکے۔
پہلی نماز جمعہ 12 بجکر 45 منٹ پر اور دوسری نماز 2 بجکر 40 منٹ پر جامع مسجد عیدگاہ میں ادا کی جائے گی۔ مولانا نے تمام مسلمانوں سے اس موقع پر ملک کی سلامتی، امن اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عظیم موقع ہمیں پیغمبر اسلام کے پیغام رحمت، محبت اور انصاف کو اپنانے اور اسے پوری دنیا میں پھیلانے کا عزم کرتا ہے۔