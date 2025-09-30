بریلی میں انتظامیہ کی بلڈوزر کارروائی، مولانا توقیر رضا سے منسلک 8 جائیدادوں کی نشاندہی
گزشتہ جمعہ کو بریلی میں احتجاجیوں کے خلاف پولیس ایکشن کے بعد اب انتظامیہ بلڈوزر کارروائی کر رہی ہے۔
Published : September 30, 2025 at 6:51 PM IST
بریلی: بریلی کے حکام نے کارروائی کے لیے اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولوی توقیر رضا خان کے ساتھیوں سے منسلک آٹھ مبینہ طور پر غیر قانونی جائیدادوں کی نشاندہی کی ہے، حکام نے منگل کو بتایا۔
انہوں نے بتایا کہ بریلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی (بی ڈی اے) اور ضلع انتظامیہ کی ٹیموں نے فائق انکلیو، جگت پور اور پرانے شہر کے علاقوں میں مشترکہ مہم چلائی۔
مبینہ طور پر تعمیرات منظور شدہ نقشوں کے بغیر تعمیر کی گئی ہیں، جن میں کچھ سرکاری زمین پر تجاوزات ہیں۔
منگل کو پریم نگر تھانہ علاقے میں مبینہ طور پر میونسپل اراضی پر غیر قانونی طور پر بنائے گئے ای-رکشا چارجنگ اسٹیشن کو منہدم کرنے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا گیا۔ پولیس انتظامیہ، بریلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی (بی ڈی اے)، میونسپل کارپوریشن اور محکمہ بجلی کی ایک مشترکہ ٹیم کارروائی کرنے پہنچی۔ جائے وقوعہ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔
#WATCH | Bareilly, UP | Bulldozer action on Maulana Mohsin Raza's property following his arrest in connection with the 26 September's protests by a group of people who gathered outside Ala Hazrat Dargah & IMC chief Maulana Tauqeer Raza Khan's house, holding 'I Love Mohammad'… pic.twitter.com/EZHXRbLEPU— ANI (@ANI) September 30, 2025
مولانا محسن رضا کی املاک پر بلڈوزر کارروائی کی گئی۔
پولیس نے دعویٰ کیا کہ فائق انکلیو گزشتہ کئی سالوں سے جرائم پیشہ افراد کے ٹھکانے کے طور پر ابھرا ہے۔
اس سے قبل یہاں گینگسٹر عتیق احمد کے بہنوئی صدام سے منسلک ایک ٹھکانے کو سیل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب توقیر کے معاونین فرحت اور محمد عارف کے اسی طرح کی سرگرمیوں کے ساتھ رابطے سامنے آئے ہیں۔
بی ڈی اے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ عارف اور اس کے ساتھیوں نے سرکاری زمین، سڑکوں والے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عارف سے منسلک ہوٹلز اور لان -- اسکائی لارک، فہم لان اور فلورا گارڈن -- کو اتوار کو مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیرات بتا کر سیل کر دیا گیا۔
#WATCH | Uttar Pradesh: Heavy police deployment seen in Bareilly city following 26 September's protests by a group of people who gathered outside Ala Hazrat Dargah & IMC chief Maulana Tauqeer Raza Khan's house, holding 'I Love Mohammad' placards. The protestors pelted stones… pic.twitter.com/esueCE0k0M— ANI (@ANI) September 30, 2025
بی ڈی اے کے وائس چیئرمین ڈاکٹر مانیک نندن اے نے کہا، "سرکاری اور سیلنگ لینڈ پر غیر قانونی تعمیرات کو بخشا نہیں جائے گا۔ قواعد کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔"
دریں اثنا، غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرنے کے لیے بریلی میونسپل کارپوریشن نے کئی دکانوں کو نشان زد کیا، جن میں پہلوان صاحب درگاہ کے اوپر بنی دکانیں بھی شامل ہیں۔
انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اب عارف کے خلاف سڑک اور زمین پر تجاوزات کی ایف آئی آر تیار کر رہی ہے۔
ضلعی انتظامیہ نے مولانا توقیر رضا کے ساتھیوں اور فنانسرز کے قریبی نیٹ ورک پر نگرانی تیز کر دی ہے، جن پر کمیونٹی پروگراموں کی آڑ میں غیر قانونی سرگرمیوں کی فنڈنگ اور حکمت عملی بنانے کا شبہ ہے۔
انہدامی کارروائیوں کی ضلع مجسٹریٹ، ایس ایس پی انوراگ آریہ، بی ڈی اے کے وائس چیئرمین اور میونسپل کمشنر آپریشن کی نگرانی کریں گے۔
یہ کارروائی بریلی میں 26 ستمبر کو پرتشدد جھڑپوں کے بعد ہوئی ہے، جب نماز جمعہ کے بعد 2,000 سے زیادہ لوگوں کا ہجوم کوتوالی علاقے میں ایک مسجد کے باہر جمع ہوا، جس کے نتیجے میں پتھراؤ ہوا اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔
یہ بدامنی اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان کی طرف سے بلائی گئی۔ اس کا مقصد آئی لو محمد پوسٹر پر جاری تنازعہ پر مجوزہ احتجاج کی منسوخی سے شروع ہوئی تھی۔
#WATCH | Bareilly, UP | Police arrest more people in connection with the stone-pelting and violence during the 'I love Muhammad' protests in Bareilly district on 26 September. A total of 73 people have been arrested so far. pic.twitter.com/BbSHXhCrY2— ANI (@ANI) September 30, 2025
پولیس نے اب تک 180 نامزد اور 2,500 نامعلوم افراد کے خلاف 10 ایف آئی آر درج کی ہیں، مولانا توقیر رضا خان، ان کے ساتھیوں اور 60 سے زیادہ دیگر افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی فسادیوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔
اشتعال انگیز مواد کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضلع میں انٹرنیٹ خدمات بدستور معطل ہیں۔
(پی ٹی آئی ان پٹ کے ساتھ)
