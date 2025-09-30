ETV Bharat / state

بریلی میں انتظامیہ کی بلڈوزر کارروائی، مولانا توقیر رضا سے منسلک 8 جائیدادوں کی نشاندہی

گزشتہ جمعہ کو بریلی میں احتجاجیوں کے خلاف پولیس ایکشن کے بعد اب انتظامیہ بلڈوزر کارروائی کر رہی ہے۔

بریلی میں انتظامیہ کی بلڈوزر کارروائی
بریلی میں انتظامیہ کی بلڈوزر کارروائی (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 6:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

بریلی: بریلی کے حکام نے کارروائی کے لیے اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولوی توقیر رضا خان کے ساتھیوں سے منسلک آٹھ مبینہ طور پر غیر قانونی جائیدادوں کی نشاندہی کی ہے، حکام نے منگل کو بتایا۔

انہوں نے بتایا کہ بریلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی (بی ڈی اے) اور ضلع انتظامیہ کی ٹیموں نے فائق انکلیو، جگت پور اور پرانے شہر کے علاقوں میں مشترکہ مہم چلائی۔

مبینہ طور پر تعمیرات منظور شدہ نقشوں کے بغیر تعمیر کی گئی ہیں، جن میں کچھ سرکاری زمین پر تجاوزات ہیں۔

منگل کو پریم نگر تھانہ علاقے میں مبینہ طور پر میونسپل اراضی پر غیر قانونی طور پر بنائے گئے ای-رکشا چارجنگ اسٹیشن کو منہدم کرنے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا گیا۔ پولیس انتظامیہ، بریلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی (بی ڈی اے)، میونسپل کارپوریشن اور محکمہ بجلی کی ایک مشترکہ ٹیم کارروائی کرنے پہنچی۔ جائے وقوعہ پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔

مولانا محسن رضا کی املاک پر بلڈوزر کارروائی کی گئی۔

پولیس نے دعویٰ کیا کہ فائق انکلیو گزشتہ کئی سالوں سے جرائم پیشہ افراد کے ٹھکانے کے طور پر ابھرا ہے۔

اس سے قبل یہاں گینگسٹر عتیق احمد کے بہنوئی صدام سے منسلک ایک ٹھکانے کو سیل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب توقیر کے معاونین فرحت اور محمد عارف کے اسی طرح کی سرگرمیوں کے ساتھ رابطے سامنے آئے ہیں۔

بی ڈی اے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ عارف اور اس کے ساتھیوں نے سرکاری زمین، سڑکوں والے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ عارف سے منسلک ہوٹلز اور لان -- اسکائی لارک، فہم لان اور فلورا گارڈن -- کو اتوار کو مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیرات بتا کر سیل کر دیا گیا۔

بی ڈی اے کے وائس چیئرمین ڈاکٹر مانیک نندن اے نے کہا، "سرکاری اور سیلنگ لینڈ پر غیر قانونی تعمیرات کو بخشا نہیں جائے گا۔ قواعد کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔"

دریں اثنا، غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرنے کے لیے بریلی میونسپل کارپوریشن نے کئی دکانوں کو نشان زد کیا، جن میں پہلوان صاحب درگاہ کے اوپر بنی دکانیں بھی شامل ہیں۔

انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اب عارف کے خلاف سڑک اور زمین پر تجاوزات کی ایف آئی آر تیار کر رہی ہے۔

ضلعی انتظامیہ نے مولانا توقیر رضا کے ساتھیوں اور فنانسرز کے قریبی نیٹ ورک پر نگرانی تیز کر دی ہے، جن پر کمیونٹی پروگراموں کی آڑ میں غیر قانونی سرگرمیوں کی فنڈنگ ​​اور حکمت عملی بنانے کا شبہ ہے۔

انہدامی کارروائیوں کی ضلع مجسٹریٹ، ایس ایس پی انوراگ آریہ، بی ڈی اے کے وائس چیئرمین اور میونسپل کمشنر آپریشن کی نگرانی کریں گے۔

یہ کارروائی بریلی میں 26 ستمبر کو پرتشدد جھڑپوں کے بعد ہوئی ہے، جب نماز جمعہ کے بعد 2,000 سے زیادہ لوگوں کا ہجوم کوتوالی علاقے میں ایک مسجد کے باہر جمع ہوا، جس کے نتیجے میں پتھراؤ ہوا اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔

یہ بدامنی اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان کی طرف سے بلائی گئی۔ اس کا مقصد آئی لو محمد پوسٹر پر جاری تنازعہ پر مجوزہ احتجاج کی منسوخی سے شروع ہوئی تھی۔

پولیس نے اب تک 180 نامزد اور 2,500 نامعلوم افراد کے خلاف 10 ایف آئی آر درج کی ہیں، مولانا توقیر رضا خان، ان کے ساتھیوں اور 60 سے زیادہ دیگر افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔

وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی فسادیوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔

اشتعال انگیز مواد کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ضلع میں انٹرنیٹ خدمات بدستور معطل ہیں۔

(پی ٹی آئی ان پٹ کے ساتھ)

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

MAULANA TAUQEER RAZA KHANI LOVE MUHAMMAD PROTESTBULLDOZERبریلی میں بلڈوزرBAREILLY BULLDOZER OPERATION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.