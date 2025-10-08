’’ہم ان ظالموں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی اسٹیشن کے قلی نہیں ہیں'۔۔اویسی کی نتیش اور تیجسوی پر تنقید
AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے نتیش کماراور تیجسوی یادو پر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگاتے ہوئے ان پر سخت حملہ کیا۔
Published : October 8, 2025 at 12:02 PM IST
گیا: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسد الدین اویسی ان دنوں بہار کے دورے پر ہیں۔ گیا کے چکند ہائی اسکول کے میدان میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو، وزیر اعلیٰ نتیش کمار، اور وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت حملہ کیا۔ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ نے پوچھا، "مجھے بتائیں، آپ نے بہار کے مسلمانوں کے لئے کیا کیا ہے؟"
نتیش اور تیجسوی پر شدید حملہ: اسد الدین اویسی نے آر جے ڈی پر حملہ کرتے ہوئے کہا، "ہمارے ایم ایل اے میوزیم سے نہیں آئے، بہار کے لوگوں نے انہیں یہ طاقت دی ہے۔" انہوں نے مسلم کمیونٹی سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ یہاں اور وہاں ووٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے بی جے پی جیت جاتی ہے۔ ہم اسٹیشن کے قلی نہیں ہیں جو ان ظالموں کا بوجھ اٹھائیں ۔ ہمیں ان غلطیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے دادا اور پردادا نے کی تھیں۔
बिहार: चाकंद हाई स्कूल मैदान, बेला गया जी में आयोजित नुक्कड़ सभा की कुछ खास तस्वीरें।@asadowaisi pic.twitter.com/JprIPvg23f— AIMIM (@aimim_national) October 7, 2025
اسد الدین اویسی نے کہا، "تیجسوی نے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنے دور میں مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ آپ کے ووٹ بکھرے ہوئے ہیں، اور بی جے پی جیت جاتی ہے۔ ہمیں مل کر ووٹ دینا چاہیے، اور آپ کو، خاص طور پر بزرگوں کو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا عزم کرنا چاہیے۔ ہم اسٹیشن کے قلی نہیں ہیں جو ان ظالموں کا بوجھ اٹھائیں، ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔"
لالو اور نتیش راج پر نشانہ: اے آئی ایم آئی ایم سربراہ نے کہا کہ چاہے لالو کا راج ہو یا نتیش کا راج، بہار کے لوگوں کو کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ لالو کے 15 سال اور نتیش کے 20 سال واقعی ہمارے اقلیتوں (مسلمانوں) کے لیے ضائع ہوئے۔ "میں خاص طور پر بزرگوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے اپنی جوانی برباد کر دی، اب اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچو۔" آج، 60 فیصد آبادی 25 سال سے کم عمر کی ہے، لہذا اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں اور باخبر فیصلے کریں۔
بدعنوانی پر ڈبل انجن حملہ: اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے دور حکومت میں بدعنوانی عام ہو گئی ہے۔ مودی دہلی سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ کھائیں گے اور نہ کھانے دیں گے لیکن بہار میں آج حکومتیں چل رہی ہیں’’جتنا لوٹ سکو لوٹ لو‘‘۔ اویسی نے کہا کہ بہار کی سب سے بڑی اقلیت کو ان کا حصہ ملنے کو یقینی بنانے کے لیے اے آئی ایم آئی ایم کا جیتنا بہت ضروری ہے۔
چراغ بھی نشانے پر: اسدالدین اویسی نے کہا کہ نریندر مودی، نتیش کمار، اور چراغ پاسوان نے مل کر ایک قانون بنایا جس سے مساجد، درگاہوں، خانقاہوں اور قبرستانوں کو خطرہ ہے۔ وہ (این ڈی اے حکومت) اس پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مذہبی وقار کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ مسلم وقف بورڈ پر غیر مسلم ہو سکتے ہیں؟
