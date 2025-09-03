تیسرے بچے کی پیدائش پر ایکشن، سرپنچ کو عہدے سے معطل کر دیا گیا

چھوٹا ادے پور: گجرات کے چھوٹا ادے پور ضلع کے سنکھیڑا تعلقہ کے کویتا گرام پنچایت کے انچارج سرپنچ کے گھر تیسرے بچے کی پیدائش کے بعد گاؤں والوں نے سرپنچ کے خلاف شکایت درج کرائی۔ تعلقہ ڈیولپمنٹ آفیسر نے پورے معاملے کی جانچ کی اور انچارج سرپنچ کو معطل کردیا۔
اس سے پہلے کویتا کے سرپنچ کو بھی جھوٹے بل داخل کرنے کے الزام میں معطل کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے سنکھیڑا تعلقہ کی کویتا گرام پنچایت سرپنچ اور اپسرپنچ کے بغیر ہو گئی ہے۔
چھوٹا ادے پور ضلع کے سنکھیڑا تعلقہ کی کویتا گرام پنچایت گزشتہ تین سالوں سے تنازعات میں گھری ہوئی ہے۔ جب ستیش بھائی مہندر بھائی وساوا نے کویتا گرام پنچایت کے ممبر کے عہدے کے لیے الیکشن لڑا تو ان کے دو بچے تھے اور وہ گرام پنچایت کے ممبر کے طور پر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد وہ نائب سرپنچ بن گئے۔
10 اگست 2025 کو ان کے گھر تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی۔ مقامی شخص مہیش بھائی جسنگ بھائی راباری نے اس سلسلے میں سنکھیڑا تعلقہ ڈیولپمنٹ آفیسر کو تحریری درخواست دے کر شکایت کی۔ اس کے بعد گاؤں کے پٹواری کو پورے معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ پٹواری نے پورے معاملے کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ بہادر پور میں واقع پرائمری ہیلتھ سنٹر میں سرپنچ کے تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے بعد سنکھیڑا تعلقہ ترقیاتی افسر نے انچارج سرپنچ ستیش بھائی مہندر بھائی وساوا کو معطل کر دیا۔
گجرات پنچایت ایکٹ کے سیکشن 30 (M) کے مطابق، دو سے زیادہ بچے رکھنے والا شخص پنچایت ممبر کا عہدہ نہیں رکھ سکتا اور اسے نااہل قرار دینے کا اصول ہے۔
اس گرام پنچایت کے سابقہ سرپنچ کو اپنے گھر کے بل بنانے اور اسے گرام پنچایت کے ترقیاتی کاموں میں استعمال کرنے اور سرکاری اخراجات کے اندراج کے الزام میں معطل کر دیا گیا تھا۔ پھر نائب سرپنچ کو اس گرام پنچایت میں سرپنچ کا چارج دیا گیا۔ اسے بھی معطل کر دیا گیا۔
کویتا گرام پنچایت میں سرپنچ کی معطلی کے بعد ڈپٹی سرپنچ ہی کام سنبھال رہے تھے، اب ڈپٹی سرپنچ کو بھی معطل کردیا گیا ہے۔ اب گاؤں سرپنچ کے بغیر ہے۔
نااہل قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی
سنکھیڑا کے تعلقہ ڈیولپمنٹ آفیسر جگر پرجاپتی نے بتایا کہ کویتا گاؤں کا نائب سرپنچ، سرپنچ کے عہدے پر کام کر رہا تھا۔ اس کے تیسرے بچے کی پیدائش 10 اگست کو ہوئی تھی۔ اس بنیاد پر ہمیں گاؤں والوں کی طرف سے درخواست موصول ہوئی۔ اس بنیاد پر ہم نے تینوں بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے ہیں اور انہیں قواعد کے مطابق عہدے سے نااہل قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔