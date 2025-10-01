تیزاب حملے کی متاثرہ رقیہ خاتون کو 23 سال بعد ملا انصاف، کیا 5 لاکھ روپے معاوضہ سے بھریں گے زخم؟ جانیں درد بھری کہانی
رقیہ نے 23 سالوں میں کئی تکالیف کو برداشت کیا۔ رقیہ کی کہانی جان کر آپ کو تیزاب متاثرین کے درد کا اندازہ ضرور ہوگا۔
Published : October 1, 2025 at 1:42 PM IST
آگرہ: 7 ستمبر 2002، آگرہ کے تاج شہر کی رقیہ پر ایک سر پھرے نے تیزاب پھینک دیا۔ رقیہ کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے سرپھرے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ رقیہ کی بے بسی یہ تھی کہ وہ بری طرح جھلس جانے کے باوجود ملزم پر کیس نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے گھروالوں نے روک دیا۔
اب 2025 یعنی تقریباً 23 سال بعد رقیہ خاتون کو انصاف ملا ہے۔ ایک لمبی قانونی لڑائی کے بعد رقیہ کو اتر پردیش حکومت کی طرف سے 5 لاکھ روپے کی مالی امداد دی گئی ہے۔ رقم براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی۔ یہ معاوضہ نہ صرف رقیہ کے لیے راحت ہے بلکہ ایسڈ اٹیک کے ان متاثرین کے لیے بھی امید کی کرن ہے جو ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں۔
حوصلے اور بہادری سے اپنی جنگ لڑ رہی رقیہ قانونی جنگ کے بعد معاوضے کی رقم وصول کرنے پر جذباتی ہو گئیں۔ انھوں نے کہا، "میں نے 23 سال تک بے پناہ درد اور مشکلات کو برداشت کیا، جس کا میں اظہار نہیں کر سکتی۔ اب میں خوش ہوں، اتنے سالوں کے بعد، میں انصاف اور حمایت حاصل کرنے کے لیے بااختیار محسوس کر رہی ہوں۔" انھوں نے کہا، اب میرا حملہ آور سلاخوں کے پیچھے ہے، اور میں معاشرے کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہوں۔ میری طرح تیزاب سے بچ جانے والے اور بھی ہیں۔ میں ان کی مدد کروں گی۔
رقیہ خاتون پر حملہ کس نے کیا؟
آگرہ کے اعتماد الدولہ علاقے کے پیلکھر کی رہنے والی 36 سالہ رقیہ خاتون پر علی گڑھ کے ترکمان گیٹ تھانے میں اس کی بہن عشرت کے سسرال کے گھر میں تیزاب سے حملہ کیا گیا۔ 7 ستمبر 2002 کو اس کی بہن کے 24 سالہ دیور عارف نے تیزاب سے حملہ کیا تھا۔ اس وقت رقیہ کی عمر 14 سال تھی۔
ملزم رقیہ کو روزانہ ہراساں کرتا تھا اور اس سے شادی پر اصرار کرتا تھا۔ رقیہ نے صاف انکار کر دیا۔ ملزم عارف رقیہ سے 10 سال بڑا تھا اور رکشہ چلاتا تھا۔ اس نے پہلے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، "اگر وہ میری نہیں ہوئی تو میں اسے کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا۔" پھر ملزم نے رقیہ پر تیزاب پھینک دیا۔
رقیہ کہتی ہیں، "جب پاگل عارف نے مجھ پر تیزاب پھینکا تو میں چیخ پڑی۔ تیزاب سے میرا چہرہ جھلس گیا اور کچھ دیر بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی۔" تیزاب سے میرا چہرہ بری طرح جھلس گیا۔ لیکن میں بچ گئی۔ میں نے درد برداشت کیا۔ میں نے کئی سرجری کروائیں، جس سے اب میرا چہرہ کسی حد تک بحال ہو گیا ہے۔
اپنی بہن کے خاندان برباد ہونے کے خوف سے میں نے مقدمہ درج نہیں کرایا:
رقیہ نے وضاحت کی کہ عارف تیزاب حملے کے بعد دہلی فرار ہو گیا۔ میں بھی اسپتال سے گھر لوٹ آئی۔ گھر والوں کو بھی میری بڑی بہن کے خاندان کے برباد ہونے کی فکر تھی۔ اس سے خاموشی چھا گئی۔ میں نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا۔
شوہر نے دھوکہ دیا:
رقیہ بتاتی ہیں کہ تیزاب سے اس کا چہرہ جھلس گیا تھا۔ اس کی کئی سرجری ہوئی، لیکن اس کا چہرہ کبھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آیا۔ اس وجہ سے کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2010 میں، اس کی منگنی مامود نگر کے رہنے والے گڈو، جسے زاہد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سے ہوئی۔ شادی ہوئی اور 2012 میں اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ زاہد جو کماتا تھا خود پر خرچ کرتا تھا۔ جب اس نے احتجاج کیا تو اس نے اسے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔
اس نے اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے اس کے والدین کے گھر سے رقم کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اسے بار بار دباتا رہا۔ جب دھمکیاں کام نہ آئیں تو زاہد نے اسے 2016 میں گھر سے نکال دیا۔ رقیہ کے مطابق تب سے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے والدین کے گھر پر ہی رہتی ہے۔ رقیہ نے کہا، اب میرا بیٹا محمد عمر 13 سال کا ہو گیا ہے۔
عورت نے ایک مہینے میں ہی کام سے نکال دیا:
رقیہ نے وضاحت کی کہ جب اس کے شوہر نے اسے باہر نکال دیا تو وہ اپنے والدین کے گھر واپس آگئی۔ اس کے گھر والوں نے اس کا ساتھ دیا۔ تاہم وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ لہذا، اس نے گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں تک کہ اسے ایک خاندان کے ساتھ کام بھی مل گیا۔ اس نے ایک ہفتہ کام کیا۔ لیکن پھر خاندان کے سربراہ نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اس نے پوچھا تو اس نے کہا بچے اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا۔ گھر چھوڑنے کے بعد، 2016 میں، اسے Sheroz Hangout Cafe کے بارے میں معلوم ہوا۔ تب سے وہ وہاں کام کر رہی ہے۔
