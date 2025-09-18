بہار میں ایک درجن سے زیادہ افراد پر تیزاب سے حملہ، ایک درجن سے زائد افراد اسپتال میں داخل
ارریہ میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا۔ جہاں چودہ افراد پر تیزاب سے حملہ کیا گیا۔ جس میں سے کئی افراد کی حالت تشویشناک ہے۔
Published : September 18, 2025 at 11:27 AM IST
ارریہ، بہار: ریاست بہار کے ضلع ارریہ کے آر ایس تھانہ علاقہ کے تحت مٹیاری وارڈ نمبر 1 میں جھگڑے میں ایک فریق کے 14 افراد پر دوسری طرف کے ارکان نے تیزاب سے حملہ کردیا۔ ایک درجن سے زائد افراد زخمی ہوگئے جن میں سے تین کی حالت تشویشناک ہے۔
منشیات کا استعمال
مٹیاری گاؤں کے وارڈ نمبر 1 میں سریندر ساہ کا بیٹا رنجیت جادھو نامی شخص کے گھر پر کچھ دوسرے نوجوانوں کے ساتھ اسماک پی رہا تھا کہ رنجیت وہاں پہنچا اور وہاں موجود نوجوانوں کی کونسلنگ کی، سمجھایا بجھایا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آگئے۔
نشے کے عادی افراد نے کمرے کو تالے لگا دیے
یہ بات نشے کے عادی افراد کو ناگوار گزری۔ جس کی وجہ سے نشے کے عادی نوجوانوں نے رنجیت جادھو کے بھتیجے کی سائیکل توڑ دی۔ گاؤں والوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ اس دوران نشے کے عادی افراد نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔
ایک درجن سے زائد افراد جھلس گئے
اس کے بعد سریندر ساہ کے بیٹے مہیش ساہ اور ایک خاتون سمیت دیگر نے وہاں موجود افراد پر تیزاب پھینک دیا جس سے ایک درجن سے زائد افراد شدید زخمی ہوگئے۔ مقامی لوگوں کی مدد سے زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں اس وقت تمام کا علاج جاری ہے۔
تمام زخمی اسپتال میں داخل
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی صدر کے ایس ڈی پی او سشیل کمار، سٹی پولیس اسٹیشن کے سربراہ منیش کمار اور آر ایس پولیس اسٹیشن کے سربراہ سمیت بڑی تعداد میں پولیس اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچے اور فوری کارروائی کرتے ہوئے چھ لوگوں کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ گچھ شروع کردی۔ واقعہ دیر رات پیش آیا بتایا جاتا ہے۔ پورا علاقہ پولیس کیمپ میں تبدیل ہو گیا ہے۔