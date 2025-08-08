لکھنؤ، اترپردیش: راجدھانی کے علاقہ موہن لال گنج تھانہ پولیس نے بیوٹیشن کو بہکانے اور اس کے ساتھ زیادتی کے الزام میں ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کی شناخت انس صدیقی کے نام سے ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کردی ہے۔ خبر کے مطابق موہن لال گنج کی ایک 19 سالہ لڑکی بیوٹی پارلر جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی، لیکن شام تک واپس نہیں آئی۔ لڑکی کا کوئی سراغ نہ ملنے پر اس کے بھائی نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ انس صدیقی نامی نوجوان اسے ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ پولیس نے ٹیم تشکیل دے کر لڑکی کی تلاش شروع کر دی اور اسے برآمد کر لیا۔
اسی دوران متاثرہ نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ ملزم انس صدیقی نے اسے لالچ دے کر اغوا کیا، پھر اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ جس کے بعد پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے فوری طور پر ایک ٹیم تشکیل دی اور ملزم انس صدیقی کو گوسائی گنج تھانہ علاقہ کے اندرا کینال جیل روڈ کے قریب سے گرفتار کر لیا۔ موہن لال گنج کے انسپکٹر دنیش کمار نے بتایا کہ ملزم انس جس نے بیوٹیشن کو لالچ دے کر اس کی عصمت دری کی تھی، وہ کٹرہ بکاس خرداہی بازار کا رہنے والا ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے جیل بھیج دیا ہے۔
سات سالہ بچی سے چاکلیٹ کے بہانے زیادتی
واضح رہے کہ یوپی میں ان دنوں جرائم میں اضافہ ہوگیا ہے۔ ایک روز قبل ہی اترپردیش کے ہمیر پور میں پینتالیس سالہ دیہاتی نے ایک سات سالہ بچی کو چاکلیٹ کھلانے کے بہانے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ واقعہ کے بعد ملزم اب تک فرار ہے۔ پولیس نے اس کی تلاش کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ یہ واقعہ رتھ علاقے کے ایک گاؤں میں پیش آیا تھا۔ ملزم اسی گاؤں کا رہنے والا ہے جہاں متاثرہ لڑکی رہتی ہے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
45 سالہ برج نندن ساہو کنوارا
لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے پولیس کو دی گئی شکایت کے مطابق 45 سالہ برج نندن ساہو ان کے گاؤں میں رہتا ہے۔ وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ بدھ کی شام ان کی 7 سالہ بیٹی گھر کے باہر کھیل رہی تھی۔ اس دوران برج نندن اسے چاکلیٹ کھلانے کے بہانے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اس نے لڑکی کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد وہ فرار ہوگیا۔
چنگل سے بچ کر گھر پہنچی بچی
بچی کسی طرح اس کے چنگل سے بچ کر گھر پہنچی۔ اس نے اپنی ماں کو ملزم کی گھناؤنی حرکت کے بارے میں بتایا۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر گھر والے حیران رہ گئے۔ گھر والے فوراً لڑکی کو تھانے لے گئے۔ وہاں انہوں نے ملزم کے خلاف شکایت درج کرائی۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوری طور پر پوکسو ایکٹ اور عصمت دری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔
ملزم کی تلاش کے لیے متعدد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ گاؤں والوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اس معاملے میں سی او رتھ راجیو پرتاپ سنگھ نے کہا کہ ملزم کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ جلد ہی پکڑا جائے گا۔