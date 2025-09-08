دوا لینے گھر سے نکلی خاتون کو زندہ جلا دیا گیا
خاتون کا شوہر دہلی میں کام کرتا ہے، نوجوان اور اس کے 5 دوستوں پر قتل کا الزام ہے۔
Published : September 8, 2025 at 5:30 PM IST
فرخ آباد: اترپردیش کے فروخ آباد میں گھر سے دوا لینے نکلی خاتون راستے میں جھلس گئی۔ باپ نے نوجوان اور اس کے 5 دوستوں پر بیٹی کو جلانے کا الزام لگایا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرلیا ہے۔ پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔
متوفی خاتون کے والد نے پولیس کو بتایا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی 2013 میں کی تھی، داماد محمد آباد کوتوالی علاقہ کا رہائشی ہے اور دہلی میں ملازمت کرتا ہے۔ جبکہ بیٹی فتح گڑھ کے نیک پور چوراسی میں دو بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ 6 اگست کو وہ دوا لینے جہان گنج کے دریاواگنج گاؤں گئی تھی۔ وہاں وہ مشتبہ حالات میں جل گئی۔ اطلاع ملتے ہی وہ وہاں پہنچے اور بیٹی کو ضلع اسپتال میں داخل کرایا۔ حالت نازک ہونے پر ڈاکٹر نے اسے میڈیکل یونیورسٹی سیفائی ریفر کر دیا۔ بیٹی وہیں مر گئی۔
والد نے نوجوان اور اس کے دوستوں پر الزام لگایا ہے۔ اس نے شکایت کی ہے کہ ملزم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس پر پیٹرول ڈالا اور اسے اسکول کے پیچھے جلا دیا۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سنجے سنگھ نے بتایا کہ والد نے اتوار کی رات جہان گنج تھانے میں شکایت کی ہے۔ اس سلسلے میں فوری مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
ملزمان کی گرفتاری کے لیے چار ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی معلومات لی گئی ہیں۔ موت سے پہلے خاتون نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ وہ جل گئی ہے۔ تاہم، اس نے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس نے جلایا۔