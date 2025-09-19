دہلی یونیورسٹی انتخابات: اے بی وی پی کی شاندار واپسی!
دہلی یونیورسٹی کی طلبا سیاست میں ایک بڑا موڑ آیا ہے۔ ایک سال کی غیرموجودگی کے بعد، اے بی وی پی نے شاندار واپسی کی۔
Published : September 19, 2025 at 4:15 PM IST
نئی دہلی : دہلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین (DUSU) کے انتخابات میں اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد (ABVP) نے ایک سال بعد شاندار واپسی کی ہے۔ تنظیم نے صدر سمیت تین اہم عہدوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ جیت طلبا سیاست میں ان کی مضبوط گرفت کو ثابت کرتی ہے۔
یہ جیت این ایس یو آئی کی مختصر مدت کی بالادستی کے بعد اے بی وی پی کی موجودگی کی بحالی کی نشاندہی کرتی ہے۔ طلبا برادری میں اے بی وی پی کا اثر و رسوخ ایک بار پھر نمایاں دکھائی دے رہا ہے۔
اے بی وی پی کے آریان مان نے صدارتی دوڑ میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کانگریس کی حمایت یافتہ نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کی امیدوار جوسلین نندیتا چودھری کو 1500 سے زائد ووٹوں سے شکست دی۔ آریان مان کا تعلق لائبریری سائنس کے شعبے سے ہے، جبکہ جوسلین نندیتا چودھری بدھسٹ اسٹڈیز کی پوسٹ گریجویٹ طالبہ ہیں۔
ڈی یو ایس یو انتخابات کے لیے ووٹنگ جمعرات کو ہوئی، جس میں 39.45 فیصد ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ گزشتہ سال کے 35 فیصد کے مقابلے میں معمولی اضافہ ہے۔ ووٹنگ میں طلبا کی دلچسپی مثبت علامت ہے۔ پولنگ دو شفٹوں میں منعقد ہوئی، جس میں بنیادی مقابلہ اے بی وی پی اور کانگریس کی حمایت یافتہ این ایس یو آئی کے درمیان تھا۔ بائیں بازو سے منسلک اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا اور آل انڈیا اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے اتحاد میں انتخابات لڑے۔
پولنگ اور گنتی کے دوران، دہلی پولیس نے 600 سے زائد اہلکار تعینات کیے۔ ان میں 160 اہلکار باڈی وورن کیمروں سے لیس تھے۔ حساس علاقوں میں ڈرونز اور سی سی ٹی وی سے نگرانی کی گئی۔ انتخابات کے بعد تمام تنظیموں نے دھاندلی کا الزام لگایا تھا۔
دہلی ہائی کورٹ نے نتائج کے بعد فتح کے جلوس پر پابندی عائد کر دی۔ یہ فیصلہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔