کتّے کا ایسا پاگل پن آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ایک ساتھ 15 افراد پر حملہ، 5 شدید زخمی
باگل کوٹ شہر میں پاگل کتے نے 15 لوگوں کو کاٹ لیا۔ ان میں سے پانچ افراد شدید زخمی ہیں۔
Published : September 8, 2025 at 8:36 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کے باگل کوٹ شہر میں پاگل کتے کے حملے میں تقریباً 15 افراد زخمی ہوگئے۔ اس واقعے سے مقامی لوگ پریشان ہیں۔ زخمیوں میں ایک نابینا اسکول کے 11 بچے بھی شامل ہیں۔ زخمی بچے نوا نگر میں اے پی ایم سی کے قریب سنجیوینی بلائنڈ چلڈرن اسکول میں پڑھتے ہیں۔
معلومات کے مطابق کتے نے کل ایک لڑکے کو کاٹ لیا جبکہ باقی پیر کی صبح کاٹنے سے زخمی ہو گئے۔ فی الحال اس واقعے میں زخمی ہونے والے بچے ضلع اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اس واقعہ کے بعد آس پاس آوارہ کتوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اے پی ایم سی سے مناسب کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔
اس حوالے سے ڈسٹرکٹ سرجن ڈاکٹر مہیش نے بتایا کہ پاگل کتے کے کاٹنے سے 15 کے قریب زخمی لوگ علاج کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے سب کو ایک ہی کتے نے کاٹا ہو۔ کاٹنے کا انداز دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ پاگل کتا ہے۔
پانچ افراد شدید زخمی
کاٹنے کے انداز کو دیکھیں تو یہ کیٹیگری 3 کے کاٹنے کا معاملہ ہے۔ یعنی یہ سنجیدہ ہے۔ ہم نے ان تمام لوگوں کو ٹی ٹی انجیکشن اور ریبیز کی ویکسین لگائی ہے جنہیں کتے نے کاٹا تھا۔ پانچ شدید زخمی اسپتال میں داخل ہیں اور ان کا علاج جاری ہے۔ باقی 10 لوگوں کا علاج کر کے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ پانچ شدید زخمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔
حکومت سے مناسب کارروائی کا مطالبہ
سنجیونی بلائنڈ اسکول کی ٹیچر ہیم وتی نے بتایا کہ اسکول کے آس پاس کتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ بصارت سے محروم بچے گھروں میں ہی رہتے ہیں پھر بھی کتے آکر انہیں کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے مقامی انتظامیہ اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مناسب کارروائی کی جائے اور بچوں کو کتوں کے حملوں سے بچایا جائے۔
دہلی میں کتوں سے محبت کرنے والوں کا احتجاج
آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں ہائی کورٹ نے دہلی-این سی آر کی سڑکوں سے تمام آوارہ کتوں کو آٹھ ہفتوں کے اندر ہٹانے اور متعلقہ حکام کی طرف سے بنائے گئے پناہ گاہوں میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے خلاف کتوں سے محبت کرنے والوں نے احتجاج کیا تھا۔
