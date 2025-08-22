کانپور(اترپردیش): بہتر زندگی گزارنے اور زیادہ پیسہ کمانے کی خواہش اکثر لوگوں کو بیرون ملک لے جاتی ہے۔ خاص طور پر، لوگ خلیجی ممالک میں نوکری یا چھوٹے کام کے لیے قرض لیتے ہیں۔ ایسے میں دھوکہ دہی کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ ایجنٹ نے رقم لے لی لیکن شخص کو بیرون ملک نہیں بھجوایا۔ جبکہ بعض صورتیں اس سے مختلف ہیں۔ اس میں، ملک چھوڑنے کے بعد متاثرہ کو دھوکہ دہی کا احساس ہوتا ہے۔
ایجنٹ جس کام کا حوالہ کر بیرون ملک بھجتا ہے وہاں پہنچ کر حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔دوسرا کوئی کام دلا دیا جاتا ہے جس میں پیسے بھی بہت کم ملتے ہیں۔ پھر اسے ہراساں اور برے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی کچھ کانپور کے نوبستہ کے رہائشی عارف کے ساتھ ہوا۔ ان کو اچھی نوکری اور پیسہ کمانے کا خواب دکھایا گیا لیکن جب وہ سعودی عرب پہنچے تو ان کو صحرا میں لے جا کر وہاں چھوڑ دیا گیا۔ پھر تشدد اور مار پیٹ کا دور شروع ہوا۔ ان کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا گیا۔ عارف نے یہاں سے اپنے ملک واپس آنے کے لیے مسلسل جدوجہد کی۔ کسی طرح وہ ہندوستان واپس آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس معاملے میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جانئے اس فراڈ کی پوری کہانی کیا ہے؟
دوست کے ذریعے سعودی جانے کی پیشکش ملی: عارف انصاری ولد عالمگیر انصاری آواس وکاس، ہنس پورم کے رہنے والے ہیں۔ عارف محنت مزدوری کر کے خاندان کی کفالت کرتے تھے۔ ان کے والد بھی مزدور ہیں۔والد کی بیماری کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری عارف پر آن پڑی۔ عارف کی والدہ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عارف نے پولیس کو بتایا کہ ان کا دوست دلشاد ہے۔ اس کی اپنی دوست کے گھر کے قریب رہنے والی انیشہ بیگم کے بھائی شاہ رخ سے تعارف ہوا۔ شاہ رخ نے انہیں بتایا کہ وہ بیرون ملک رہتے ہیں۔ وہاں اچھے پیسے ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو سعودی عرب بھیج سکتا ہے۔
موٹر سائیکل بیچی، پیسے اکٹھے کیے اور ممبئی پہنچ گئے: عارف کے مطابق جب انہوں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی تو سب نے سعودی عرب جانے سے منع کیا۔ لیکن، عارف نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی اور سعودی عرب جانے کے لیے رقم کا بندوبست کیا۔ شاہ رخ نے انہیں ایاز کا نمبر دیا جو ممبئی میں رہتا ہے۔ ایاز نے عارف کو 15 سے 20 دن کے بعد ڈیڑھ لاکھ روپے لے کر ممبئی آنے کو کہا۔ جب وہ ممبئی پہنچے تو ایاز نے کچھ کاغذات لیے اور ان پر دستخط کر دیے۔ ایاز نے ڈیڑھ لاکھ روپے بھی لیے۔ عارف نے پولیس کو بتایا کہ اسے یقین دلایا گیا کہ جب وہ وہاں پہنچے گا تو یہ رقم سعودی عرب کی کرنسی میں واپس کر دی جائے گی۔ وہاں ان جیسے بہت سے لوگ تھے۔ ایاز نے تمام لوگوں کی ویڈیو بنائی۔ایاز نے اس جگہ کی ویڈیو بھی دکھائی جہاں عارف کو سعودی عرب میں کام کرنا تھا، حالانکہ یہ سب جھوٹ تھا۔
سعودی عرب پہنچ کر دھوکہ ہوا محسوس: عارف نے پولیس کو بتایا کہ یہاں سے سب الگ ہو گئے۔ سعودی عرب پہنچا تو حقیقت سامنے آگئی۔ مجھے صحرا میں لے جا کر وہاں چھوڑ دیا گیا۔ وہاں سے ایک خیمے میں لے جایا گیا۔ اس کے مالک نے عارف کا موبائل، پاسپورٹ اور دیگر اہم دستاویزات چھین لیں۔ عارف کے مطابق بار بار پوچھنے پر مالک نے موبائل توڑ دیا۔ عارف نے کسی سے مدد لی اور گھر بلا کر اپنی کہانی سنائی۔ عارف نے کہا کہ ہمیں مارا پیٹا بھی جا رہا ہے۔
اہل خانہ کو دھمکیاں: عارف کے کہنے پر گھر والوں نے ایاز کو فون کیا۔ الزام ہے کہ ایاز نے انہیں گالی گلوچ اور دھمکیاں دیں۔ اس نے کہا کہ عارف کو فروخت کر دیا ہے۔ اگر تم اپنا بیٹا چاہتے ہو تو ڈیڑھ لاکھ روپے اور دو۔ یہ سن کر عارف کی والدہ سیدھی تھانے چلی گئیں۔ لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ادھر عارف کسی طرح ہندوستانی سفارت خانے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایمبیسی کی کوششوں سے ہی عارف ہندوستان واپس آ سکے۔
یہاں گھر واپسی کے بعد عارف نے پولیس کمشنر سے ملاقات کی۔ کمشنر کے حکم پر نوبستہ تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی۔ نوبستہ کے ایس ایچ او ستیش تلارا کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔