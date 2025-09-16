ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے نوجوان کو پھنسایا گیا، 2 سال تک جنسی استحصال کیا گیا، 10 ملزمان گرفتار
ملزم نے 16 سالہ لڑکے سے ہم جنس پرستوں کی ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے رابطہ کیا اور دو سال تک اس کا جنسی استحصال کیا۔
Published : September 16, 2025 at 8:26 PM IST
کاسرگوڈ: کیرالہ کے ضلع کاسرگوڈ میں ایک نابالغ لڑکے کے ساتھ جنسی زیادتی کا ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں اب تک 10 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم نے ہم جنس پرستوں کی ڈیٹنگ ایپ 'جی آر آئی این ڈی آر ' کے ذریعے 16 سالہ لڑکے سے رابطہ قائم کیا اور اسے دو سال تک جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس معاملے میں اب تک 14 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں اور کل 18 ملزمان ملوث پائے گئے ہیں۔
گرفتار ملزمان میں محکمہ تعلیم کا ایک اعلیٰ افسر اور ریلوے کے پلکڑ ڈویژن کا ایک ملازم بھی شامل ہے۔ پولیس نے بتایا کہ دیگر آٹھ ملزمان کی تلاش تیز کر دی گئی ہے جن میں ایک مقامی سیاسی رہنما بھی شامل ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی ہے کہ یہ لیڈر تھرکری پور کا رہنے والا ہے اور پولیس کے پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی وہ فرار ہوگیا۔
ظلم کی کہانی ڈیٹنگ ایپ سے شروع ہوئی
پولیس کی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لڑکے نے جی آر آئی این ڈی آر ایپ پر ایک پروفائل بنایا تھا جس میں اس کی عمر 18 سال بتائی گئی تھی، جہاں سے اس کا تعارف ایک ایجنٹ کے ذریعے ملزم سے ہوا۔ اس کے بعد ملزم نے اسے دو سال تک مسلسل زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ لڑکے نے تمام ملزمان کی شناخت کر لی ہے۔
ماں کی چوکسی سے راز فاش ہو گیا
یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب ایک دن متاثرہ کی والدہ نے اپنے گھر کے قریب ایک اجنبی کو دیکھا جو گزشتہ روز گھر آیا تھا۔ ماں کو دیکھ کر وہ شخص بھاگ گیا جس سے ماں کو شک ہوا۔ اس کے بعد ماں نے شکایت درج کرائی اور چائلڈ لائن کو اطلاع دی گئی۔ چائلڈ لائن کی رپورٹ کی بنیاد پر پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔
خفیہ کارروائی کی گئی
کاسرگوڈ ضلع کے پولیس سربراہ وجئے بھارت ریڈی نے کہا کہ اس معاملے میں مختلف اضلاع میں 14 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ پولیس کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جن میں چندرا، چٹاریکل، نیلیشورم اور چیمینی تھانوں کے سرکل انسپکٹر شامل ہیں۔ پولیس نے خفیہ طور پر کارروائی کی تاکہ معلومات لیک نہ ہوں اور متاثرہ شخص کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔
پولیس نے واضح کیا ہے کہ تمام ملزمان کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا اور کیس میں کسی بااثر شخص کو نہیں بخشا جائے گا۔