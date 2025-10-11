وائرل ویڈیو میں فلمی انداز، آگرہ میں ایک نوجوان نے کلائی کاٹ کر نوعمر لڑکی کی مانگ خون سے بھردی، پولیس نے کیا گرفتار

ETV Bharat / state

پنہاٹ پولیس اسٹیشن انسپکٹر منوج کمار نے بتایا، نابالغ کی ماں نے ملزم نوجوان کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ کیس درج کرلیا گیا ہے۔

آگرہ میں ایک نوجوان نے لڑکیوں کے بالوں کو اپنے خون سے بھر دیا
آگرہ: ضلع آگرہ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ اس میں ایک نوجوان فلمی انداز میں ایک لڑکی کی پیشانی کو خون سے بھرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ویڈیو آگرہ ضلع کے پناہت تھانہ علاقے کے ایک قصبے کا ہے۔ شور سن کر پڑوسی جمع ہوئے تو نوجوان نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ تاہم لڑکی کے گھر والوں کی شکایت کے بعد پولیس نے نوجوان کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔

پنہاٹ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر منوج کمار نے بتایا کہ نابالغ لڑکی کی ماں نے ملزم نوجوان کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم نوجوان کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ دونوں پہلے ہی لیو اِن ریلیشن شپ میں تھے۔ ملزم نوجوان لڑکی کو ورغلا رہا تھا۔

وائرل ویڈیو میں کیا ہے؟

ویڈیو میں ایک شرابی نوجوان کو بھیڑ کے درمیان کھڑا دکھایا گیا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ وہ صبح اس کی شادی کر دیں گے۔ تاہم، نوجوان کا اصرار ہے کہ وہ ابھی شادی کر لیں گے۔ ایک نوجوان نے اس سے پوچھا، "یہ نوجوان لڑکی تمہاری کون ہے؟" نشے میں دھت آدمی نے جواب دیا، "وہ میری بیوی ہے، آؤ، میں تمہارے سامنے اس کے بالوں کی لکیر بھر دوں۔" اس کے بعد وہ نوجوان لڑکی کے گھر پہنچتا ہے اور اسے زبردستی ہاتھ سے گھسیٹتا ہے۔

نوجوان نے جھکنے سے انکار کر دیا

پھر ایک آدمی نوجوان کا سامنا کرتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ نوجوان خاتون کا احتجاج اور ہنگامہ آرائی سن کر جائے وقوعہ پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ ایک اور ویڈیو میں نوجوان خاتون کے گھر والے نوجوان اور نوجوان لڑکی کو دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں لیکن نوجوان نے جھکنے سے انکار کر دیا۔

نوجوان نے اپنی کلائی کاٹ کر نوجوان عورت کے بالوں کو خون سے بھر دیا۔ پھر وہ اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ لڑکی کے گھر والوں کی شکایت کے بعد پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور نوجوان کو گرفتار کرلیا۔

