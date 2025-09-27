داماد کو چکن سالن کھلانا چاہا، مرغی کو گولی ماری، پڑوسی کا ہوگیا قتل
داماد کے لیے چکن سالن بناتے ہوئے سسر نے مرغی کو گولی ماری۔ تاہم گولی ایک پڑوسی کو لگی، جس سے اس کی موت ہوگئی۔
Published : September 27, 2025 at 10:29 AM IST
کلاکوریچی، تمل ناڈو: تمل ناڈو کے کلاکوریچی ضلع میں دیسی ساختہ پستول سے چلائی گئی گولی سے ایک شخص ہلاک ہوگیا۔ یہ واقعہ کلکوریچی ضلع کے کلوارائن پہاڑیوں میں کوٹاپوپوتھور گرام پنچایت کے میلمدور گاؤں میں پیش آیا۔
اطلاعات کے مطابق انامالائی نامی شخص جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے کبھی کبھار اپنے گھر میں غیر قانونی پستول رکھتا تھا۔ ایک دن انامالائی کا داماد ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے مرغی کو مار کر اپنے داماد کے لیے چکن سالن بنانے کا فیصلہ کیا۔
گھر کے باہر گھومتے مرغ کو گولی مارنے کی کوشش
اس کے بعد اس نے گھر کے باہر گھومتے ایک مرغ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ لیکن جب وہ مرغ کو نہ پکڑ سکا تو اس نے گھر کے اندر رکھی بندوق نکال کر گولی مار دی۔ تاہم، گولی مرغ سے چھوٹ گئی اور پرکاش نامی ایک نوجوان، جو پڑوسی کے گھر میں سو رہے تھے، کے سر میں جا لگی۔ جس کی وجہ سے پرکاش کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔
اس واقعہ سے حیران پڑوسیوں نے فوری طور پر کریالور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، پرکاش کی لاش کو گھر سے برآمد کیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے کلکوریچی گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال بھیج دیا۔
پہلے سے سوچا گیا قتل یا حادثاتی موت
پولیس نے غیر قانونی آتشیں اسلحے کے مالک انامالائی کو پڑوسی کو گولی مارنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ پولیس اس واقعے کے سلسلے میں تین دیگر افراد سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ پولیس اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نوجوان کی موت حادثاتی طور پر گولی لگنے سے ہوئی یا یہ پہلے سے سوچا گیا قتل ہے۔ پولیس اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہے کہ آیا دونوں کے درمیان کوئی سابقہ دشمنی تو نہیں تھی۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔