ETV Bharat / state

داماد کو چکن سالن کھلانا چاہا، مرغی کو گولی ماری، پڑوسی کا ہوگیا قتل

داماد کے لیے چکن سالن بناتے ہوئے سسر نے مرغی کو گولی ماری۔ تاہم گولی ایک پڑوسی کو لگی، جس سے اس کی موت ہوگئی۔

a neighbor died after being shot while trying to catch a chicken to make gravy for his son in law Urdu News
مرغی کو گولی مار دی، پڑوسی کا ہوگیا قتل (ETV Bharat علامتی تصویر)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 27, 2025 at 10:29 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

کلاکوریچی، تمل ناڈو: تمل ناڈو کے کلاکوریچی ضلع میں دیسی ساختہ پستول سے چلائی گئی گولی سے ایک شخص ہلاک ہوگیا۔ یہ واقعہ کلکوریچی ضلع کے کلوارائن پہاڑیوں میں کوٹاپوپوتھور گرام پنچایت کے میلمدور گاؤں میں پیش آیا۔

اطلاعات کے مطابق انامالائی نامی شخص جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے کبھی کبھار اپنے گھر میں غیر قانونی پستول رکھتا تھا۔ ایک دن انامالائی کا داماد ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے مرغی کو مار کر اپنے داماد کے لیے چکن سالن بنانے کا فیصلہ کیا۔

گھر کے باہر گھومتے مرغ کو گولی مارنے کی کوشش

اس کے بعد اس نے گھر کے باہر گھومتے ایک مرغ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ لیکن جب وہ مرغ کو نہ پکڑ سکا تو اس نے گھر کے اندر رکھی بندوق نکال کر گولی مار دی۔ تاہم، گولی مرغ سے چھوٹ گئی اور پرکاش نامی ایک نوجوان، جو پڑوسی کے گھر میں سو رہے تھے، کے سر میں جا لگی۔ جس کی وجہ سے پرکاش کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔

اس واقعہ سے حیران پڑوسیوں نے فوری طور پر کریالور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی، پرکاش کی لاش کو گھر سے برآمد کیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے کلکوریچی گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال بھیج دیا۔

پہلے سے سوچا گیا قتل یا حادثاتی موت

پولیس نے غیر قانونی آتشیں اسلحے کے مالک انامالائی کو پڑوسی کو گولی مارنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ پولیس اس واقعے کے سلسلے میں تین دیگر افراد سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ پولیس اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نوجوان کی موت حادثاتی طور پر گولی لگنے سے ہوئی یا یہ پہلے سے سوچا گیا قتل ہے۔ پولیس اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہے کہ آیا دونوں کے درمیان کوئی سابقہ ​​دشمنی تو نہیں تھی۔

نوٹ:

ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!

اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔

انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے

کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

سرکاری نوکری کے لالچ میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، پولیس نے کیا گرفتار

بھارت میں طلباء میں خودکشی کے واقعات چونکا دینے والے ہیں، کیا یہی ہے بڑی وجہ؟

باغپت میں دن دہاڑے ہائی وے پر نوجوان کا قتل، کار سے نیچے اتر کر سینے میں مار دی گولی

ماں کچن میں تھی.. اسی دوران بھائی نے بہن کو مار دی گولی، وجہ جان کر چونک جائیں گے آپ

پاگل نوجوان نے بوڑھے آٹو ڈرائیور کو بیلچے کے وار کر کے قتل کر دیا، واقعہ سی سی ٹی وی میں قید

ماں نے پہلے اپنے تین بچوں کو قتل کیا، پھر کر لی خودکشی، شوہر سے جھگڑے کے بعد اٹھایا خوفناک قدم

سابق رکن اسمبلی بی جے پی لیڈر اکتیس سال پرانے دوہرے قتل کیس میں مجرم قرار، گیارہ ستمبر کو فیصلہ

ہاتھرس میں جانور دوست دلت شخص کو چاقو کے وار سے قتل کر دیا گیا، مشتعل لوگوں نے علی گڑھ آگرہ روڈ بلاک کر دی

For All Latest Updates

TAGGED:

KALLAKURICHI MURDER CASEMURDER IN KALLAKURICHI CASEDAMAD CHICKEN KARIMAN SHOT DEAD IN TAMIL NADUMAN SHOT DEAD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.