پرافٹ فار آل مہم کے تحت بڑے پیمانے پر خون کا عطیہ دیا جائے گا - PROPHET FOR ALL CAMPAIGN

By ETV Bharat Urdu Team Published : Sep 3, 2024, 9:39 PM IST

ممبئی: پرافٹ فار آل مہم خون کا عطیہ ایسا دیا جائے گا کہ اُس کی مثال قائِم ہوگی اور ایک ریکارڈ قائِم ہوگا یہ بات پرافٹ فار آل مہم کے ذمیدار یوسف ابراہنی نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہی ہے۔ ابراہنی نے کہا کہ دور حاضر میں خون کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مریضوں کو خون کے لیے ادھر اُدھر کے دھکے کھانے پڑتے ہیں اس لئے ہم نے پیغمبر اسلام ﷺ کی ولادت کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کے ذریعے بڑے پیمانے پر خون جمع کریں گے تاکہ اس کا استعمال ضرورت مند سکیں۔ پرافٹ فار آل مہم کے تحت بڑے پیمانے پر خون کا عطیہ دیا جائے گا (Etv bharat) ابراہنی نے کہا کہ ہم پیغمبر اسلام ﷺ کی تعلیمات عام کرینگے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ اشتعال انگیز تقریر کے ذریعے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں وہ نفرت کی دوکان چلاتے ہیں اس لئے ہم نے نفرت کے بیچ محبت کا پیغام پہنچائیں گے تاکہ نفرت کو محبت سے ختم کیا جائے اور اسلام کو لیکر پیدا ہونے والی غلط فہمیاں دور ہوں۔ اس موقع پر ہر طبقے سے لوگ اس کیمپ میں شامل ہونگے، ہم پیغمبر اسلام ﷺکی ولادت کے دن اس ریکارڈ کو بریک کریں گے اور بڑے پیمانے پر خون کا عطیہ دیں گے تاکہ وہ لوگ ہمیں اور پیغمبر اسلام ﷺ کو یاد رکھیں، کیونکہ پیغمبر اسلام ﷺ کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی، اس لئے ہم یہ خون کسی مخصوص طبقے یا مذہب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس مہم کی کور کمیٹی نے اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ کی شخصیت اور تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مذکورہ مہم کے دوران شہر اور مضافات میں غیر مسلم برادران وطن کے مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں، آئی اے ایس، آئی پی ایس افسران، بمبئی کارپوریشن کے افسران اور منترالیہ کے افسران، انگریزی، ہندی، مراٹھی اور گجراتی اخبارات کے سینئر صحافیوں اور مصنفین، غیر مسلم تعلیمی اداروں کے پرنسپل، اساتذہ، اور انتظامیہ ونیم سرکاری افسران کو ظہرانہ یا عشائیہ پر مدعو کیا جائے گا۔ اور اُن کے روبرو نبی کریم ﷺ کی تعلیمات میں سے بطور خاص سماج سے جڑی تعلیمات مثلاً حقوق انسانی، ماحولیات، خاندانی نظام، عورتوں کے حقوق وغیرہ کو مسلمان اور برادران وطن کے سامنے لانا ہے تا کہ غلط فہمیوں کو دور کیا جاسکے۔ یوں تو اس 12 روزہ مہم میں کئی اہم پروگرام اور میٹنگوں کا انعقاد ہوگا مگر مرکزی طور پر تین پروگرام بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1 :٨ ستمبر بروز اتوار کو ممبئی تھانہ اور کوکن کے کئی علاقوں میں مسجد پریچے عنوان سے تقریبا 50 مساجد میں برادران وطن کے دور کا پروگرام ہوگا، اس میں خاص طور پر مساجد کے مختلف حصوں کی ترتیب ان کے بارے میں معلومات اور اسلامی طریقہ عبادت کو واضح کیا جائے گا۔ نمبر 2: 14 ستمبر بروز سنیچر اسلام جمخانہ کے سیلیبریشن ہال میں شام سات بجے غیر مسلم شعراء کرام پر مبنی ایک خصوصی نعتیہ مشاعرے کا انعقاد ہوگا۔ واضح ہو کہ 2022 اور 23 میں بھی اسی نہج کے نعتیہ مشاعرے کا کامیابی سے انعقاد ہوا تھا اور "غیر مسلم شعراء کا خصوصی نعتیہ مشاعرہ" یہ پرافٹ فار آل مہم کا خاصہ بن گیا ہے۔

نمبر 3: اس مہم کے تحت کل ہند پیمانے پر خون کے عطیہ کا بین الاقوامی ریکارڈ انشاءاللہ مرتب کیا جائے گا جس کے لیے ملک گیر پیمانے پر 15 ستمبر بروز اتوار کو 50 ہزار خون کی بوتلوں کا عطیہ حاصل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے مسلم تنظیموں، شعبہ صحت پر کام کرنے والے افراد اور مساجد و مدارس اور اسکول وکالج کے نیٹ ورک کا پورا استعمال کیا جائے گا۔ ابراہنی نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس عظیم مشن میں شامل ہونا چاہیے۔ آئیے نبی کریم محمد ﷺ اور ان کے امن، محبت اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کریں۔اپنے گھروں، مسجدوں یا اداروں کے آس پاس صفائی کا خاص خیال رکھیں۔سیرت رسول ﷺ کے بارے میں عوامی مقامات پر ہورڈنگ، بینرز اور پوسٹرز لگائیں جس پر حدیث نبوی ﷺ تحریر کی جائے۔رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کو عام کریں۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو پیغمبر اسلام کی اہمیت سے آگاہ کریں اور ان کے درمیان آپ کی سماجی زندگی کو پیش کیا جائے۔ مسلمانوں اور خاص طور پر ہمارے دوسرے عقائد کے دوستوں کے لیے علمائے کرام کے ذریعے سیرت نبوی ﷺ پر لیکچرز منعقد کریں۔اپنے اپنے علاقوں میں اسکول اور کالج کے طلباء کے لئے، سوسائٹی یا ادارے کے اندر خصوصی طور پر سیرت کے مقابلوں کا اہتمام کریں اور انعامات دیں۔ برادرانِ وطن دوستوں اور پڑوسیوں کو اپنے گھر، مسجد اور اداروں میں لنچ/ڈنر پر مدعو کریں۔ رسول اللہ ﷺ کی محبت، ایثار اور ہمدردی کی تعلیمات سے ان کو خاص طور پر اگاہ کریں۔غریبوں اور ضرورتمندوں کو صدقہ دے کر حضرت محمد ﷺ کی سنت پر عمل کریں۔ ضرورت مندوں میں کھانا تقسیم کریں، پینے کے پانی کے لیے اسٹال لگائیں۔ ہسپتالوں، اولڈ ایج ہومز، یتیم خانوں کا دورہ کریں اور مستحق لوگوں کی مدد کریں۔ اگر ممکن ہو تو کسی غریب یا ذہین بچے کی تعلیم کو سپانسر کریں۔ سوشل میڈیا پر رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کو عام کریں۔ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مہم کے مواد کو فروغ دیں۔مشترکہ ڈیزائن مہم سے جڑی ہوئی تمام ڈیزائن، پوسٹرز اور بینرز نیچے دی گئی لنک پر موجود ہیں۔ آپ اسے جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔https://tinyurl.com/ProphetForAll ممبئی پریس کلب میں آج منعقد ہونے والی پریس کانفرنس میں پرافٹ فار آل مہم کے ذمہ داران نے مسلم معاشرے کے تمام طبقات سے اس 12 روزہ مہم میں شمولیت کی درخواست کی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ میلاد النبی ﷺکے موقع پر اس سے بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہند کے موجودہ حالات میں اور کوئی خراج نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی پڑھیں: ''پرافٹ فار آل'' مہم کے ذریعے پیغمبر اسلام ﷺ کی تعلیمات عام کی جائے گی: یوسف ابراہنی