گیا: بہار کے گیا ضلع میں توہم پرستی کی وجہ سے ایک دردناک اور غیر انسانی واقعہ سامنے آیا ہے۔ اٹاری تھانہ علاقے کے آزاد نگر گاؤں میں، ہجوم نے 45 سالہ پریت مانجھی کو یرغمال بنایا اور اس کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ واقعہ کے بعد گاؤں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے چار افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔
یرغمال بنانے کے بعد چاقو سے زبان اور پرائیویٹ حصہ کاٹا گیا:
پولیس ذرائع کے مطابق متوفی پریت مانجھی کو لالچ دے کر ہفتہ کی دوپہر آزاد نگر گاؤں میں بلایا گیا۔ حال ہی میں گاؤں میں بجلی مانجھی نامی ایک شخص کی موت ہوئی تھی اور گاؤں والوں کو شک تھا کہ پریت مانجھی نے اس پر جادو کیا ہے۔ اس توہم پرستی کی وجہ سے گاؤں کے ایک درجن لوگوں نے اسے یرغمال بنا لیا۔ پہلے اسے لاٹھیوں اور سلاخوں سے مارا گیا، پھر چاقو سے اس کی زبان اور شرمگاہ کو کاٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔
پولیس پہنچی لیکن پھر بھی قتل کو نہ روک سکی:
اطلاع ملنے پر تھانہ اٹاری پولیس موقع پر پہنچی اور مقتول کو آزاد کر کے گاڑی میں بٹھانا شروع کر دیا تاہم ہجوم نے پولیس کی گاڑی کو گھیرے میں لے کر متوفی کو دوبارہ گھسیٹ لیا۔ پولیس کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے وہ موقع سے چلی گئی۔ اسی دوران گاؤں والوں نے قتل کا ارتکاب کیا۔ قتل کے بعد بھی لاش پر لاٹھیوں کی بارش کی گئی جس سے گاؤں میں دہشت کا ماحول ہے۔
چار افراد حراست میں:
واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے۔ پولیس نے چار لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مگدھ میڈیکل کالج اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی سنجیدگی سے تحقیقات کی جارہی ہے اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔
متاثرہ کے اہل خانہ خوفزدہ، تحفظ کا مطالبہ:
متوفی کی بہو نے دھمکی دی ہے کہ جو پریت مانجھی کو بچانے کی کوشش کرے گا اسے بھی مار دیا جائے گا۔ اہل خانہ نے منصفانہ تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کے ساتھ تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔
