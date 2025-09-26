داماد کے لیے چکن کری بنانے کے لیے مرغے پر چلائی گولی، لیکن۔۔پڑوس میں نوجوان کی ہوگئی موت
ایک سسر نے اپنے داماد کے لیے چکن کا سالن بنانے کے لیے مرغے پر گولی چلائی لیکن گولی ایک پڑوسی کو لگی۔
Published : September 26, 2025 at 6:12 PM IST
کلاکوریچی: تمل ناڈو کے کلاکوریچی ضلع میں دیسی ساختہ پستول سے چلائی گئی گولی سے ایک شخص ہلاک ہوگیا۔ یہ واقعہ کالکوریچی ضلع کے کلوارائن پہاڑیوں کے کوٹاپوپوتھور گرام پنچایت کے میلمدور گاؤں میں پیش آیا۔
اطلاعات کے مطابق انامالائی نامی شخص جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے کبھی کبھار اپنے گھر میں غیر قانونی پستول رکھتا تھا۔ ایک دن انامالائی کا داماد اس سے ملنے آیا۔ اس نے ایک مرغے کو مارنے اور داماد کے لیے چکن کا سالن بنانے کا فیصلہ کیا۔
اس کے بعد اس نے گھر کے باہر گھومتے ایک مرغے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ جب وہ اسے نہ پکڑ سکا تو اس نے گھر کے اندر رکھی بندوق نکالی اور اس کا نشانہ مرغی کو نشانہ بنا کر گولی چلا دی۔ تاہم، گولی ہدف سے چوک گئی اور پڑوسی گھر میں سوئے ہوئے ایک نوجوان پرکاش کے سر میں لگی۔ پرکاش کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔
اس واقعہ سے صدمے میں پڑوسیوں نے فوری طور پر کریالور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر پرکاش کی لاش کو برآمد کیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے کلکوریچی گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال بھیج دیا۔
پولیس نے غیر قانونی آتشیں اسلحہ رکھنے والے انامالائی کو پڑوسی کو گولی مارنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ پولیس اس معاملے میں تین دیگر افراد سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ پولیس اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نوجوان کی موت حادثاتی طور پر گولی لگنے سے ہوئی یا پہلے سے سوچا گیا قتل ہے۔ پولیس اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہے کہ آیا دونوں کے درمیان کوئی سابقہ دشمنی تو نہیں تھی۔
