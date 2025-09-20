ماں کی گود سے تین سالہ بچے کو چھین لے گیا آدم خور بھیڑیا، بے بس ماں چیختی رہ گئی، گاؤں میں خوف کا ماحول
بہرائچ کی تحصیل قیصر گنج میں ایک آدم خور بھیڑیا لوگوں پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔
Published : September 20, 2025 at 5:35 PM IST
بہرائچ (اتر پردیش): قیصر گنج تحصیل کے علاقے میں آدم خور بھیڑیے کی دہشت ختم ہونے کے آثار نظر نہیں آرہے ہیں۔ ہفتہ کو مانجھرا توکلی کے گاؤں گندھوجھالا میں ایک آدم خور بھیڑیا داخل ہوا، تین سالہ بچے کو ماں کی گود سے گھسیٹ کر فرار ہو گیا۔ جب ماں نے شور مچایا تو گاؤں والوں نے بھیڑیے کا پیچھا کیا لیکن وہ گنے کے کھیت میں داخل ہونے کے بعد غائب ہو گیا۔ گاؤں والے بچے کی تلاش کر رہے ہیں۔
ہفتہ کی دوپہر، قیصر گنج تحصیل کے مانجھرا توکلی کے گندھوجھلا گاؤں کے رہنے والے رکشا رام کی بیوی اپنے بیٹے انکیش (تین برس) کو گود میں لے کر بیٹھی تھی۔ اسی دوران ایک آدم خور بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ رکشا رام کی بیوی کوئی ردعمل ظاہر کرتی، بھیڑیا انکیش کو گھسیٹ کر لے گیا اور گنے کے کھیت میں بھاگ گیا۔ جب رکشا رام کی بیوی نے شور مچایا تو گاؤں والے لاٹھی لے کر بھیڑیے کے پیچھے بھاگے لیکن وہ کھیت میں غائب ہو گیا۔ گاؤں والے بچے کی تلاش کر رہے ہیں،لیکن ابھی تک بچے کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔
دوسری جانب پولیس اور محکمہ جنگلات کے اہلکار گاؤں والوں کی کال پر جواب دیتے ہوئے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں۔ برساتی سڑکیں اور کھیتوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے بچے کی تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم محکمہ جنگلات کی ریسکیو ٹیم گاؤں والوں کے ساتھ مل کر کھیتوں میں بچے کی تلاش کر رہی ہے۔
بھیڑیا پہلے بھی دو معصوم بچوں کی جان لے چکا ہے
مانجھارا توکلی علاقے کے پراگ پوروا گاؤں میں 10 ستمبر کو، منگل کی رات 5 سالہ جیوتی گھر میں کھانا کھا رہی تھی۔ باقی گھر والے دوسرے کاموں میں مصروف تھے۔ اسی دوران ایک جنگلی جانور (ایک بھیڑیا) گھر میں داخل ہوا، بچے کو اپنے جبڑوں میں پکڑ کر جنگل میں بھاگ گیا۔
12 ستمبر کو بھوری بہوروا گاؤں کی رہنے والی راج شری کی گود سے بھیڑیے نے اس کی تین ماہ کی بیٹی کو بھی چھین لیا۔ راج شری بچے کو دودھ پلا رہی تھی جب بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ راج شری کچھ سمجھ پاتی بھیڑیا بچے کو اپنے جبڑوں میں لے کر بھاگ گیا تھا۔ راج شری نے مچایا تو لوگ جائے وقوعہ پر پہنچ گئے لیکن بھیڑیا جنگل میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح لڑکی کے کپڑے اور بریسلٹ گھر سے تھوڑے فاصلے پر ملے۔ بعد میں بچے کی مسخ شدہ لاش برآمد کر لی گئی۔