سنبھل(اتر پردیش): ایس ڈی ایم سنبھل کی عدالت نے سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاالرحمن برق کے مکان تعمیر کیس میں بڑا حکم جاری کیا ہے۔ عمارت کی تعمیر کے ضمنی قوانین کی خلاف ورزی کا معاملہ درست پائے جانے کے بعد رکن اسمبلی پر 1.35 لاکھ روپے کا بھاری جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی غیر قانونی تعمیرات کو 30 دن میں گرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ معیاد ختم ہونے کے بعد انتظامیہ غیر قانونی تعمیرات کو گرا دے گی۔
ایس ڈی ایم کی عدالت نے سنایا فیصلہ: آپ کو بتا دیں کہ ایم پی برق پر نقشہ پاس کروائے بغیر مکان بنانے کا الزام ہے۔ کیس کی سماعت ایس ڈی ایم کورٹ میں چل رہی ہے۔ منگل کو ایس ڈی ایم وکاس چندر کی عدالت نے اس معاملے میں فیصلہ سنایا۔ ایس ڈی ایم نے برق پر اتر پردیش ریگولیشن آف بلڈنگ آپریشن ایکٹ 1958 کے سیکشن 9 کے تحت 10,000 کا مستقل جرمانہ اور 5 دسمبر 2024 سے 250 دنوں کے لیے 500 یومیہ کی شرح سے 1,25,000 اضافی جرمانہ عائد کیا۔
اگر شرائط پر عمل نہ کیا گیا تو پورا گھر غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا: حکم نامے کے مطابق، یہ منظوری اسی وقت موثر ہوگی جب مدعا علیہ نامزد اتھارٹی کے اکاؤنٹ میں 5,707 روپے کی تخفیف فیس جمع کرائیں گے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ 30 دنوں کے اندر تمام منزلوں سے نقشے میں دکھائے گئے سامنے والے سیٹ بیک (1.0 میٹر x 14.30 میٹر) میں بنی دیوار، کالم اور چھت کو گرانا اور ہٹانا لازمی ہوگا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر شرائط پر عمل نہیں کیا گیا تو تخفیف کا نقشہ خود بخود منسوخ ہو جائے گا۔ تمام تعمیرات کو غیر قانونی قرار دے کر فوری گرانے کے لیے کارروائی کی جائے گی۔ اتنا ہی نہیں، انہدام کی پوری لاگت ایم پی سے لینڈ ریونیو کی طرح وصول کی جائے گی۔
30 دن کا وقت دیا گیا: ایس ڈی ایم سنبھل وکاس چندر نے کہا کہ سیکشن 10 کے تحت حکم دیا گیا تھا۔ پچھلی تاریخ پر نظر ثانی شدہ نقشہ پیش کرنے کا موقع مانگا گیا تھا، جسے قبول کر لیا گیا اور ان کا نظر ثانی شدہ نقشہ قبول کر لیا گیا۔ جس رقبے کو کمپاؤنڈ کیا جا سکتا تھا وہ کمپاؤنڈ کیا گیا تھا، جسے اے ای کی طرف سے 5707 روپے کی رقم جمع کرنے کے بعد مرکب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیکشن 9 کے تحت ان پر ایک لاکھ 35 ہزار کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے، نقشہ پاس کرائے بغیر اور معلومات دئیے بغیر موقع پر ہی تعمیراتی کام کیا گیا۔ اسی تسلسل میں جو رقبہ شیڈ کی زد میں آیا ہے اس کو کمپاؤنڈ نہیں کیا جا رہا۔ ایک میٹر لمبائی اور 14 میٹر چوڑائی کے علاقے میں جو بھی تعمیرات ہیں، انہیں ہٹانا ہو گا۔ رکن اسمبلی کو 30 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ اگر اسے 30 دن میں نہ ہٹایا گیا تو قواعد کے مطابق کارروائی کرکے اسے ہٹا دیا جائے گا۔