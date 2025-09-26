ایک خاتون ٹیچر پر گرل فرینڈ نے کرایا تھا ایسڈ اٹیک، انسٹاگرام عاشق کا انکشاف۔۔ کیوں؟ جان کر حیران رہ جائیں گے
پولیس نے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا ہے۔ خاتون اپنے بھیس میں ڈاکٹر ارچنا اور کبھی جھانوی کا روپ دھار لیتی ہے۔
سنبھل: 23 ستمبر کو نخاسہ تھانہ علاقے میں ایک ٹیچر پر تیزاب پھینکنے والے شخص کو انکاؤنٹر میں گرفتار کر لیا گیا۔ دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ اس کی گرل فرینڈ نے اسے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ جمعہ کو پولیس نے ملزم کی گرل فرینڈ ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر لیا۔
ایس پی کرشنا کمار وشنوئی نے بتایا کہ تیزاب حملہ کرنے والے کا نام نشو ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران اس نے انکشاف کیا کہ مودی نگر کی رہنے والی ڈاکٹر ارچنا سے اس کی ملاقات تقریباً ایک سال قبل انسٹاگرام پر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ارچنا نے تیزاب پھینکنے کو کہا تھا۔ ڈاکٹر ارچنا نے کہا تھا کہ ان کی بہن کی منگنی اوپیندر نامی شخص سے ہوئی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔
شادی دو ماہ بعد طے ہے۔ نشو نے پولیس کو بتایا، "ڈاکٹر ارچنا نے مجھے بتایا کہ اوپیندر آرمی میں ہے اور اس وقت کولکتہ میں تعینات ہے۔ اس کی شادی بھاونا نامی ٹیچر سے ہو رہی ہے۔ دو ماہ میں ان کی شادی ہونے والی ہے۔ اگر اوپیندر نہیں تو اس کی منگیتر سے بدلہ لے لو۔" 23 ستمبر کو نشو نے اپنے اسکوٹر پر سوار ہوکر سنگھ پور ساہنی سے نخاسہ تھانہ علاقے کے کندے تک سڑک پر آیا اور بھاگنے سے پہلے اسکول سے واپس آرہی ایک ٹیچر بھاونا پر تیزاب پھینک دیا۔
جھانوی نے نام بدل کر نشو کو پھنسایا: پولیس سپرنٹنڈنٹ کرشنا کمار وشنوئی نے کہا، "تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ڈاکٹر ارچنا نام کی کوئی عورت نہیں ہے۔ جھانوی نامی خاتون نے انسٹاگرام پر نشو سے دوستی کی اور اسے محبت کے جال میں پھنسایا۔ جھانوی شادی شدہ ہے اور اس کے تین بچے ہیں۔ شادی کے بعد اس کا عشق تھا، وہ اپیندر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ " بدلہ لینے کے لیے، جھانوی نے نشو کو فریم کیا اور اپنے سابق عاشق کی منگیتر پر تیزاب پھینکنے کا منصوبہ بنایا۔
وہ اپنے شوہر کو نیند کی گولیاں دیتی تھی: پولیس سپرنٹنڈنٹ کرشنا کمار وشنوئی نے بتایا کہ جھانوی اپنے شوہر کو نیند کی گولیاں دینے کے بعد کئی بار نشو کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے مختلف کرداروں کو پیش کرنے کے لیے اپنے چہرے سے چھچھوں کو ہٹا دیا تھا۔ وہ کبھی اپنا چہرہ ڈاکٹر ارچنا کی طرف بدل لیتی، کبھی جھانوی کی طرف۔ نشو اس سے پہلے مدر ڈیری میں کیمسٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ کیمیکلز کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ وہاں سے تیزاب لایا اور دن کی روشنی میں بھوانا پر پھینک دیا۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ کرشنا کمار وشنوئی نے بتایا کہ تیزاب حملے کے بعد پولیس ملزمین کی تلاش کر رہی ہے۔ جمعرات کی رات جب نشو کو چیکنگ کے دوران روکا گیا تو اس نے گولی چلا دی۔ پولیس نے جوابی فائرنگ کرتے ہوئے ملزم کو دونوں ٹانگوں میں گولی ماری۔ ملزم کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ متاثرہ ٹیچر بھی زیر علاج ہے۔ تیزاب کے حملے میں ٹیچر 30 فیصد جھلس گئی۔ چہرے اور پیٹ پر چوٹیں ہیں۔
