سیتامڑھی: بہار کے سیتامڑھی سے ایک چونکا دینے والے واقعے نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ یہاں ایک سسر نے اپنے داماد کو قتل کر دیا۔ یہی نہیں اس نے واردات کو انجام دینے کے لیے پیشہ ور مجرموں کی مدد لی۔ معاملہ بتھنہ تھانہ علاقہ کا ہے جہاں ایک ہی دن میں دو افراد کے قتل نے سنسنی مچا دی۔ پولیس نے معاملے کی چھان بین کرتے ہوئے 72 گھنٹے میں سازش کو بے نقاب کر دیا۔
سیتامڑھی دوہرا قتل: یہ واقعہ 17 اگست 2025 کی صبح پیش آیا، جب کوئیلی گاؤں کے کھیت میں ایک نوجوان کی لاش ملی۔ مرنے والے کی شناخت دلیپ سنگھ کے نام سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد موقع سے صرف 10 میٹر کے فاصلے پر ایک اور لاش برآمد ہوئی جس کی شناخت راجیش پاسوان کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے دونوں قتلوں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے تھانہ بٹنہ میں مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی۔
سی سی ٹی وی فوٹیج نے راز کھولا: پولیس سپرنٹنڈنٹ امیت رنجن نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی، جس کی قیادت صدر ڈی ایس پی-2 آشیش آنند کر رہے تھے۔ تفتیش میں تکنیکی شواہد اور آس پاس نصب سی سی ٹی وی کیمرے استعمال کیے گئے۔ ان فوٹیج میں تین افراد کو موٹر سائیکل پر سوار دیکھا گیا، جن میں متوفی دلیپ سنگھ بھی شامل ہے۔
سسر نے اپنے داماد کو قتل کرایا: فوٹیج کی بنیاد پر، دو دیگر ملزمان کی شناخت بھولا ساہ اور بکاؤ رام کے طور پر ہوئی، جو ہرکیش گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ دونوں کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی جس میں انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پوچھ گچھ کے دوران انہوں نے انکشاف کیا کہ دلیپ سنگھ کا قتل اس کے سسر اکلو مہتو کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ پولیس نے اکلو مہتو کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔
قتل سے پہلے شراب پلائی تھی: پولیس تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ دلیپ سنگھ کو پہلے شراب پلائی گئی اور پھر قتل کر دیا گیا۔ شراب سپلائی کرنے والے راجیش پاسوان کو بھی بعد میں مار دیا گیا۔ پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ، واردات کے وقت پہنے ہوئے کپڑے اور سرخ رنگ کی موٹر سائیکل برآمد کر لی ہے۔
شراب نے سکون چھین لیا اور آخرکار زندگی: دلیپ سنگھ کی عادتیں اس کی موت کا سبب بن گئیں۔ وہ شراب کا عادی تھا اور مسلسل اپنی زمین بیچ رہا تھا۔ سسر اکلو مہتو نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن دلیپ نے اسے گالی دی اور تشدد کیا۔ ان حالات سے تنگ آکر سسر نے اپنے داماد کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔
ایک لاکھ روپے دے کرا دیا قتل: اکلو مہتو نے دلیپ کے قتل کے لیے بھولا ساہ اور بکاؤ رام کو ایک لاکھ روپے کا ٹھیکہ دیا تھا۔ اس میں سے 12 ہزار روپے پہلے جبکہ 5 ہزار روپے مزید واقعے کے بعد دیے گئے۔ اس واقعہ نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔
