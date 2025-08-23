ETV Bharat / state

عاشق کے ساتھ مل کر رچی سازش، شوہر کا کھیت سے اغوا کرایا، قتل کرکے لاش کنویں میں پھینک دی - WIFE INVOLVED IN HUSBAND MURDER

خاتون نے اپنے عاشق اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر سازش رچی اور شوہر کو کھیتوں سے اغوا کر کے قتل کر دیا۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 23, 2025 at 8:53 PM IST

بھرت پور(راجستھا): عشق کی آگ میں اندھی ہو کر بیوی نے اپنے ہی میاں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شوہر سے جان چھڑانے کے لیے بیوی نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر خوفناک سازش رچی اور اسے کھیتوں سے اغوا کر لیا۔ ملزم نے کرولی ضلع کے رہنے والے 60 سالہ شوہر کا بے دردی سے قتل کیا اور لاش بھرت پور کے بیانا علاقے کے گاؤں بھیڈاولی کے جنگلات میں واقع کنویں میں پھینک دی۔ پولیس نے اس سنسنی خیز قتل کا انکشاف موبائل کال کی تفصیلات اور سخت پوچھ گچھ کی بنیاد پر کیا۔

گمشدگی کی جھوٹی رپورٹ درج کرائی: کرولی ضلع کے بالاگھاٹ پولیس اسٹیشن کے انچارج کملیش مینا نے بتایا کہ 21 اگست کی صبح موڈیا گاؤں کی رہنے والی متوفی دیوی سہائے گرجر کی بیوی کسم نے تھانے میں فون کیا اور بتایا کہ اس کا شوہر رات ایک بجے سے لاپتہ ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے خاتون کو تھانے آکر گمشدگی کی رپورٹ درج کرنے کو کہا لیکن اس نے دوپہر تک رپورٹ درج نہیں کرائی۔ بعد میں خاندان کے دیگر افراد نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی۔ خاتون کا یہ رویہ اور اس کی سرگرمیاں پولیس کو شروع سے ہی مشکوک لگ رہی تھیں۔

کال تفصیلات سے راز کا پردہ فاش: تھانہ انچارج کملیش مینا نے بتایا کہ تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ خاتون رات 8 بجے سے دیر رات تک مسلسل موبائل پر بات کرتی تھی۔اس سے پولیس کا شک مزید گہرا ہوگیا۔ خاتون کو تھانے لا کر سختی سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور قتل کی پوری کہانی سامنے آ گئی۔

محبت میں رچی گئی سازش: پولیس پوچھ تاچھ کے دوران پتہ چلا کہ متوفی کی بیوی کا پنٹو نامی نوجوان کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ شوہر راستے میں آرہا تھا تو خاتون نے اپنے عاشق اور دوستوں کے ساتھ مل کر اس سے جان چھڑانے کی سازش رچی۔ واقعہ کی رات ملزم خاتون اپنے شوہر کو ٹوائلٹ کے بہانے کھیتوں میں لے گئی۔ وہاں سے اس کے عاشق اور دیگر ملزمان نے اس کے شوہر کو اغوا کر لیا۔ اس کے بعد دیوی سہایا کا قتل کر کے اس کی لاش بیانا علاقے کے گاؤں بھیڈاولی کے کنویں میں پھینک دی گئی۔

ایس ڈی آر ایف کی مدد سے لاش نکالی گئی: بالاگھاٹ پولیس نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس کو اطلاع دی۔ ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ہری رام کماوت، سی او کرشنا راج جنگڈ اور صدر پولیس اسٹیشن موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے ایس ڈی آر ایف ٹیم کی مدد سے لاش کو کنویں سے باہر نکالا۔

تین ملزم گرفتار: پولیس نے متوفی کی بیوی کسم منڈیا، انیل اور ایک دیگر ساتھی کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ جبکہ مرکزی ملزم خاتون کا عاشق پنٹو تاحال مفرور ہے۔ متوفی کی شناخت 60 سالہ دیواسہایہ گرجر کے طور پر کی گئی ہے، جو گاؤں منڈیا، تھانہ بالاگھاٹ، کرولی کا رہنے والا ہے۔ تھانہ انچارج کملیش مینا نے بتایا کہ مفرور ملزم پنٹو کی تلاش کی جارہی ہے۔ نیز پوسٹ مارٹم کے بعد لاش لواحقین کے حوالے کر دی جائے گی۔

