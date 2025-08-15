علی گڑھ: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) انتظامیہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ اے ایم یو کی اکیڈمک کونسل نے جمعرات کو ایک خصوصی آن لائن میٹنگ میں ان سفارشات کو متفقہ طور پر منظور کیا، جس کے تحت کانٹینیو رہنے والے طلباء کے لیے فیس میں اضافے کو زیادہ سے زیادہ 20 فیصد تک محدود کر دیا گیا ہے۔
اجلاس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون نے کی۔ فیسوں میں اضافے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی جائزہ رپورٹ کا تفصیلی مطالعہ کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت زیر تعلیم طلباء کی فیسوں میں گزشتہ تعلیمی سیشن کے نرخوں سے 20 فیصد سے زیادہ اضافہ نہیں کیا جائے گا اور یہ اضافہ بھی مرحلہ وار عمل میں لایا جائے گا تاکہ طلباء پر اچانک مالی بوجھ نہ بڑھے۔
کونسل نے طلبہ کو راحت فراہم کرنے کے لیے کئی سفارشات کیں۔ ان میں معاشی طور پر کمزور طبقوں کے طلباء کو فیس میں خصوصی رعایت اور قسطوں میں ادائیگی کی سہولت شامل ہے۔ یہ عمل ڈین سٹوڈنٹس ویلفیئر آفس کے ذریعے کیا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ یونیورسٹی مالی وسائل بڑھانے کے لیے متبادل اقدامات پر کام کرے گی۔
اس میں سابق طلباء کی جانب سے تعاون، سپانسر شدہ تحقیقی منصوبے، یونیورسٹی کے بنیادی ڈھانچے کا استعمال اور تربیتی اور تعلیمی پروگراموں کے لیے کیمپس کی سہولیات کا زیادہ سے زیادہ استعمال شامل ہے۔ اس کے علاوہ وائس چانسلر کے دفتر نے کہا کہ طلباء کی درخواست پر جلد ہی ڈسپلن کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا۔
یہ بھی واضح کیا گیا کہ اے ایم یو اسٹوڈنٹس یونین (اے ایم یو ایس یو) کے انتخابات لنگڈوہ کمیٹی کے رہنما خطوط کے مطابق وقت پر ہوں گے۔ اس فیصلے سے نہ صرف موجودہ طلبہ کے مالی دباؤ میں کمی آئے گی بلکہ اسے یونیورسٹی انتظامیہ اور طلبہ برادری کے درمیان بات چیت اور تعاون کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اے ایم یو میں طلباء گزشتہ کئی دنوں سے فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔