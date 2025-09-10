اسّی سالہ شخص کے کھانے کے پائپ میں نو انچ لمبی ٹوتھ پک پھنسی، ڈاکٹروں نے کامیابی سے نکالا
MKCG میڈیکل کالج اور اسپتال کے ڈاکٹروں نے 80 سالہ شخص کے کھانے کے پائپ سے 9 انچ لمبی ٹوتھ پک کامیابی کے ساتھ نکالی۔
Published : September 10, 2025 at 4:17 PM IST
بھونیشور، اوڈیشہ: ایم کے سی جی میڈیکل کالج اور اسپتال، برہما پور، اوڈیشہ کے ڈاکٹروں نے پیر کو ایک گھنٹے طویل سرجری کے بعد ایک 80 سالہ شخص کے کھانے کے پائپ سے 9 انچ لمبی ٹوتھ پک کو کامیابی سے ہٹا دیا۔ جنوبی اوڈیشہ کے لوگوں کے لیے، ایم کے سی جی میڈیکل کالج، برہما پور کے ای این ٹی ڈیپارٹمنٹ نے ایک بزرگ کی غذائی نالی سے 9 انچ لمبی ٹوتھ پک نکالی ہے۔
گنجم ضلع کے بیلگنتھا بلاک کے تحت ناٹنگا گاؤں کے 80 سالہ کماراجو نائک نے بدھ کی صبح دانت برش کرتے وقت غلطی سے ٹوتھ پک نگل لیا۔ کئی کوششوں کے باوجود باہر نہیں نکلا۔ اس کے نتیجے میں اسے کھانے میں دقت ہو رہی تھی اور وہ ناقابل برداشت تکلیف میں تھا۔
ہائی بلڈ پریشر کی شکایت
مختلف طبی اداروں کا دورہ کرنے کے بعد خاندان پیر کو ایم کے سی جی میڈیکل کالج پہنچا۔ کاماراجو کا علاج کرنے کے بعد، وہاں کے ای این ٹی ڈیپارٹمنٹ کے ڈاکٹر نے پایا کہ ٹوتھ پک غذائی نالی میں پھنس گئی ہے اور اس نے کئی ٹیسٹ کروائے ہیں۔ چونکہ بزرگ شخص کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت تھی اس لیے محکمہ نے اسے دوا دینے کے بعد دور کرنے کا فیصلہ کیا۔
غذائی نالی سے ٹوتھ پک ہٹا دیا گیا
خبر کے مطابق، ایک خصوصی طبی ٹیم نے غذائی نالی کا استعمال کرتے ہوئے ایک گھنٹہ طویل سرجری کی اور غذائی نالی سے ٹوتھ پک کو نکال دیا۔ سرجری کے بعد مریض کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ شعبہ کے سربراہ ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر سنجیت کمار مشرا کی قیادت میں تشکیل دی گئی ایک خصوصی ٹیم نے سرجری کر کے 9 انچ کے ٹوتھ پک کو ہٹا دیا۔
ڈاکٹر مشرا کی قیادت میں تشکیل دی گئی اس میڈیکل ٹیم میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سریتا داش، ڈاکٹر بپن ملک، ڈاکٹر انوپ ہری چندن، ڈاکٹر پربیر کیشری پردھان، ڈاکٹر سواتی اور ڈاکٹر سریتا مرانڈی کے علاوہ انٹرنل میڈیسن ڈیپارٹمنٹ کے دیگر ملازمین شامل تھے۔
برش کرتے وقت ٹوتھ پک غذائی نالی میں پھنسی
کماراجو نائک نے کہا کہ دانت برش کرتے وقت ٹوتھ پک ان کی غذائی نالی میں پھنس گئی۔ تمام تر کوششوں کے باوجود وہ ٹوتھ پک نہ ہٹا سکا۔ اس لیے وہ ایم کے سی جی میڈیکل آیا۔ کماراجو نائک کی بیٹی نے کہا، "دانت برش کرتے وقت دانتوں کی پک ان کی غذائی نالی میں پھنس گئی۔ میرے والد 7-8 دن تک کچھ نہیں کھا سکے۔ ہم انہیں پہلے بھنج نگر میڈیکل لے گئے، وہاں حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے والد کو برہم پور کے MKCG میڈیکل لے آئے۔ یہاں ڈاکٹروں نے دانتوں کی دوبارہ ٹک کیے بغیر اسے ہٹا دیا۔"