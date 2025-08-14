نئی دہلی: بھارت اپنا 79واں یوم آزادی 15 اگست 2025 کو منائے گا۔ اس موقعے پر وزیر اعظم نریندر مودی دہلی کے تاریخی لال قلعہ سے جشن آزادی کی قیادت کریں گے۔ اس سال کا پروگرام 'نیو انڈیا' کے تھیم پر مبنی ہوگا، جو ملک کی ترقی، خود انحصاری اور 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کی عکاسی کرے گا۔
وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم قومی پرچم لہرائیں گے اور لال قلعہ کی یادگار فصیل سے قوم سے خطاب کریں گے۔ یوم آزادی کا یہ جشن ایک خوشحال، محفوظ اور جرات مند نئے بھارت کے عروج کو یاد کرنے پر مرکوز ہوگا اور ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے کے لیے نئی توانائی پیدا کرے گا۔
پندرہ اگست کو وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، وزیر مملکت برائے دفاع سنجے سیٹھ اور دفاعی سکریٹری راجیش کمار سنگھ لال قلعہ پر پی ایم مودی کا استقبال کریں گے۔ وزیر دفاع دہلی ایریا کے جنرل آفیسر کمانڈنگ (جی او سی) لیفٹیننٹ جنرل بھونیش کمار کو وزیر اعظم سے ملوائیں گے۔ اس کے بعد دہلی ایریا کے جی او سی وزیر اعظم نریندر مودی کو سلیوٹنگ ڈائس پر لے جائیں گے، جہاں انٹر سروسز اور دہلی پولیس گارڈ کا ایک مشترکہ دستہ وزیر اعظم کو سلامی دے گا۔ اس کے بعد وزیراعظم گارڈ آف آنر کا معائنہ کریں گے۔
وزیر اعظم کے لیے گارڈ آف آنر کا دستہ 96 اہلکاروں پر مشتمل ہوگا۔ اس سال بھارتی فضائیہ یوم آزادی کی تقریبات کے لیے کوآرڈینیٹنگ سروس فراہم کرے گی۔ گارڈ آف آنر کی کمان ونگ کمانڈر اے ایس سیکھون کریں گے۔ وزیر اعظم کے لیے گارڈ آف آنر میں فوج کے دستے کی کمان میجر ارجن سنگھ کریں گے، بحریہ کے دستے کی کمان لیفٹیننٹ کمانڈر کوملدیپ سنگھ کریں گے اور فضائیہ کے دستے کی کمان سکواڈرن لیڈر راجن اروڑہ کریں گے۔ دہلی پولیس کے دستے کی کمان ایڈیشنل ڈی سی پی روہت راجبیر سنگھ کریں گے۔
گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے کے بعد وزیر اعظم لال قلعہ کی فصیل کی طرف بڑھیں گے جہاں ان کا استقبال وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر مملکت برائے دفاع سنجے سیٹھ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اوپیندر دویدی، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی اور ایئر چیف آف مارسل اے پی کے ایئر چیفس سنگھ کریں گے۔ دہلی ایریا کے جی او سی وزیر اعظم کو قومی پرچم لہرانے کے لیے ڈائس پر لے جائیں گے۔
فلائنگ آفیسر رشیکا شرما قومی پرچم لہرانے میں وزیر اعظم کی مدد کریں گی۔ میجر پون سنگھ شیخاوت کی قیادت میں 1721 فیلڈ بیٹری (سریمونیل) کے ذریعہ دیسی 105 ملی میٹر لائٹ فیلڈ گن کے ذریعہ 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ گن پوزیشن آفیسر نائب صوبیدار (آرٹلری میں اسسٹنٹ انسٹرکٹر) انوتوش سرکار ہوں گے۔ نیشنل فلیگ گارڈ میں فوج، بحریہ، فضائیہ اور دہلی پولیس کے ایک ایک افسر اور 32 دیگر رینک شامل ہوں گے۔ وزیراعظم جب قومی پرچم لہرائیں گے تو کل 128 اہلکار قومی سلامی پیش کریں گے۔ ونگ کمانڈر ترون ڈگر انٹر سروس گارڈ اور پولیس گارڈ کی کمان کریں گے۔
نیشنل فلیگ گارڈ کے پاس فوج کا دستہ ہوگا جس کی کمان میجر پرکاش سنگھ کریں گے، بحریہ کے دستے کی کمان لیفٹیننٹ کمانڈر محمد پرویز کریں گے اور فضائیہ کے دستے کی کمان اسکواڈرن لیڈر وی سی شراون سنھالیں گے۔ دہلی پولیس کے دستے کی کمان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ابھیمنیو پوسوال کریں گے۔ ترنگا لہرانے کے بعد اسے 'قومی سلامی' دی جائے گی۔ فضائیہ کا بینڈ، جس میں ایک جے سی او اور 25 دیگر رینک کے اہلکار شامل ہوں گے، قومی پرچم لہرانے اور 'قومی سلامی' کے دوران قومی ترانہ بجائیں گے۔ جونیئر وارنٹ آفیسر ایم ڈیکا بینڈ کی قیادت کریں گے۔ پہلی بار، 11 اگنیور ایئر موسیقار اس بینڈ کا حصہ ہوں گے جو قومی ترانہ بجائیں گے۔
جیسے ہی وزیر اعظم نریندر مودی قومی پرچم لہرائیں گے، فضائیہ کے دو ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر پھولوں کی بارش کریں گے۔ ایک پر قومی پرچم اور دوسرے پر آپریشن سندور کا پرچم آویزاں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 'آپریشن سندور' کی کامیابی کو اس سال کی تقریبات میں خاص جگہ دی جائے گی۔ ان ہیلی کاپٹروں کے کپتان ونگ کمانڈر ونے پونیا اور ونگ کمانڈر آدتیہ جیسوال ہوں گے۔ آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن اس سال یوم آزادی کی تقریبات میں منایا جائے گا۔ گیان پتھ پر ویو کٹر پر آپریشن سندور کا لوگو ہوگا۔ اس آپریشن پر مبنی پھولوں کی سجاوٹ بھی کی جائے گی۔ دعوتی کارڈز پر آپریشن سندور کا لوگو بھی پرنٹ کیا جائے گا۔
دعوتی کارڈز پر چناب پل کا واٹر مارک بھی پرنٹ کیا جائے گا، جو 'نیو انڈیا' کے عروج کو ظاہر کرتا ہے۔ پھولوں کی بارش کے بعد وزیر اعظم مودی لال قلعہ کی فصیل سے قوم کو خطاب کریں گے۔ اپنی تقریر کے اختتام پر نیشنل کیڈٹ کور (این سی سی) کے کیڈٹس اور 'میرا بھارت' کے رضاکار قومی ترانہ گائیں گے۔ اس تقریب میں کل 2500 لڑکے اور لڑکیوں کے کیڈٹس (آرمی، نیوی اور ایئر فورس) اور 'میرا بھارت' کے رضاکار شرکت کریں گے۔ یہ کیڈٹس اور 'میرا بھارت' کے رضاکار چہار دیواری کے سامنے گیان پتھ پر بیٹھیں گے۔ وہ 'نیو انڈیا' کی علامتی نشان بنائیں گے۔
اس سال لال قلعہ میں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کے لیے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 5000 معزز مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لوگ روایتی ملبوسات میں نظر آئیں گے۔
