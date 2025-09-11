کانپور میں 6 سالہ بچی کی دو کم عمر بچوں نے اجتماعی عصمت دری کی، ایف آئی آر درج
پولیس نے لڑکی کے والد کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا۔ دونوں سے پوچھ گچھ جاری ہے۔
Published : September 11, 2025 at 5:20 PM IST
کانپور: یوپی کے کانپور سے ایک چونکا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہاں دو کم عمر بچوں نے پہلے ایک لڑکی کو لالچ دے کر پلاٹ میں بنے کمرے میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے لڑکی کی عصمت دری کی۔ لڑکی کی چیخیں سن کر آس پاس کے لوگوں نے کمرے میں پہنچ کر دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور دونوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
تھانہ جاجماؤ کے علاقے میں رہنے والے متاثرہ لڑکی کے والد کے مطابق بدھ کی رات ان کی 6 سالہ بیٹی گھر کے باہر کھیل رہی تھی۔ اس دوران اسی علاقے میں رہنے والے 8 اور 13 سال کے دو بچوں نے بیٹی کو 5 روپے اور چاکلیٹ کا لالچ دے کر اپنے پاس بلایا۔ وہ اسے گھر کے قریب ایک خالی مکان کے ایک کمرے میں لے گئے۔ جہاں دونوں نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ لڑکی کی چیخیں سن کر آس پاس کے لوگ موقع پر پہنچ گئے اور دونوں ملزمان کو پکڑ لیا۔ پولیس نے لڑکی کو اسپتال میں داخل کرایا ہے۔
مزید پڑھیں: کشمیر: ایک طرف خصوصی ٹرین، دوسری طرف مغل روڈ پر ٹرکوں کی بندش
جاجماؤ تھانے کے انچارج جتیندر سنگھ نے بتایا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ لڑکی کے والد کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ دونوں سے پوچھ گچھ کے بعد مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔