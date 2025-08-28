ادے پور میں 55 سالہ خاتون نے 17ویں بچے کو جنم دیا

ادے پور: راجستھان کے ادے پور ضلع کے قبائلی اکثریتی جھڈول بلاک میں ایک 55 سالہ خاتون نے کمیونٹی ہیلتھ میں اپنے 17ویں بچے کو جنم دیا۔ ریکھا کالبیلیا نامی خاتون نے اب تک 16 بچوں کو جنم دیا ہے۔ وہ اور اس کے شوہر کاوارا کالبیلیا جھڈول بلاک کے رہائشی ہیں۔ ان کے 16 بچوں میں سے پانچ، جن میں ایک بیٹی بھی شامل تھی، پیدائش کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ ان کے 12 بچ جانے والے بچے ہیں، سات بیٹے اور پانچ بیٹیاں، جن میں سے دو بیٹے اور تین بیٹیاں شادی شدہ ہیں۔ اس جوڑے کے کئی پوتے پوتیاں بھی ہیں۔
کاوارا کے مطابق، جو اسکریپ جمع کرنے کا کام کرتا ہے، خاندان شدید مالی مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے درپیش مشکلات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد کبھی اسکول نہیں گیا۔ کاور نے کہا کہ اسے اپنے بچوں کی شادی کے لیے 20 فیصد سود پر قرض لینا پڑا اور اب تک لاکھوں روپے بطور سود ادا کرنے کے باوجود ان پر اب بھی بہت بڑا قرض ہے۔
کاوارا نے کہا کہ انہیں پی ایم آواس یوجنا کے تحت ایک مکان منظور کیا گیا تھا لیکن یہ خاندان بے گھر ہے کیونکہ زمین ان کے نام نہیں تھی۔ انہوں نے شکایت کی "ہمارے پاس خوراک اور تعلیم کے لیے وسائل کی کمی ہے اور روزی روٹی کے لیے ہر ایک دن لڑنا پڑتا ہے۔"
جھرڈول کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر روشن درنگی نے کہا کہ ریکھا کے خاندان کے افراد نے داخلے سے قبل اس کی غلط طبی تاریخ فراہم کی تھی۔ ڈاکٹر درنگی نے دعویٰ کیا کہ یہ ریکھا کی چوتھی ولادت تھی لیکن بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ پہلے ہی 16 بچوں کو جنم دے چکی ہے اور یہ ان کا 17 واں بچہ ہے۔ ہسپتال کے حکام نے بتایا کہ جوڑے کو مستقل پیدائشی کنٹرول کے لئے نس بندی کے طریقہ کار سے متعلق بتایا جائے گا۔