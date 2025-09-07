اڑیسہ: 12 سالہ لڑکے کو قتل کرنے کے الزام میں مدرسے کے 5 نابالغ طالب علم گرفتار
متاثرہ نے اپنے سینئرز کو دھمکی دی تھی کہ وہ جونیئرز کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کو بے نقاب کریں گے۔
Published : September 7, 2025 at 7:23 PM IST
بھونیشور: اڈیشہ کے نیا گڑھ ضلع میں ایک مدرسے کے پانچ نابالغ طلباء کو پولیس نے مبینہ طور پر ادارے کے ایک 12 سالہ لڑکے کو قتل کرنے اور اس کی لاش کو سیپٹک ٹینک میں پھینکنے کے الزام میں گرفتار کیا۔
ایک افسر نے اتوار کو بتایا کہ یہ واقعہ 2 ستمبر کو نیا گڑھ ضلع کے رانپور پولیس اسٹیشن حدود میں واقع ایک مدرسہ میں پیش آیا۔ نیا گڑھ کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (اے ایس پی) سبھاش چندر پانڈا نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ پولیس نے 3 ستمبر کو ایک کیس درج کیا، اور 12 سے 15 سال کی عمر کے پانچ ملزم نابالغ لڑکوں کو ہفتہ کو حراست میں لے لیا گیا۔
ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ متاثرہ لڑکا، جس کا تعلق ضلع کٹک کے علاقے بدامبا سے تھا، نے مبینہ طور پر سینئرز کو دھمکی دی تھی کہ وہ جونیئر طالب علموں کے ساتھ جنسی زیادتی کے فعل کو بے نقاب کرے گا۔ اے ایس پی نے بتایا کہ متاثرہ کو مدرسہ کے ایک سینئر نے گزشتہ چھ ماہ سے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور 31 اگست کو بھی اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔
پانڈا نے کہا کہ اگرچہ ابتدائی طور پر متاثرہ کی لاش کو سیپٹک ٹینک سے نکالنے کے بعد یہ ایک حادثہ معلوم ہوا، لیکن بعد میں شواہد سے معلوم ہوا کہ اسے جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور قتل کیا گیا۔ اے ایس پی نے کہا، "یہ معلوم ہوا ہے کہ مقتول کو قتل کرنے سے پہلے مدرسے کے 15 سالہ سینئر سمیت دو سینئر لڑکوں نے بدفعلی کا نشانہ بنایا اور اس کی لاش کو سیپٹک ٹینک میں پھینک دیا"۔
لڑکے کو مرکزی ملزم اور اس کے چار ساتھیوں نے گلا دبا کر قتل کر دیا۔ اے ایس پی نے کہا، "پانچوں کو حراست میں لے کر عدالت میں پیش کیا گیا،" انہوں نے مزید کہا کہ بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس)، قتل کے الزام اور پوکسو ایکٹ کی دفعہ 103 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
جبکہ تین لڑکوں کے خلاف قتل کے الزام میں، ایک کے خلاف قتل اور پوکسو ایکٹ کے تحت اور ایک کے خلاف صرف پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزمان کو انگول میں ایک نابالغ اصلاحی مرکز میں منتقل کر دیا گیا۔